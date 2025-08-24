هشدار جدی خطر وقوع زلزله ۷.۲ ریشتری در تهران!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تهران یکی از لرزهخیزترین شهرها است که میان حلقهای از گسلهای فعال مانند گسل شمال تهران و گسل ری قرار دارد و این گسلها توانایی ایجاد زلزلههایی با بزرگی بالای ۷ ریشتر را دارند و لرزشهای خاموش در این شهر، نشاندهنده فعالیت مداوم زمین و ضرورت پایش و ارتقای ایمنی است.
تهران روی یکی از فعالترین پهنههای لرزهخیز کشور قرار دارد و به گفته علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، این شهر میان حلقهای از گسلهای فعال واقع شده که دو گسل اصلی آن، گسل شمال تهران و گسل ری، توانایی ایجاد زلزلههایی با بزرگی ۷.۲ و ۶.۷ ریشتر را دارند و این موقعیت جغرافیایی، تهران را به یکی از پرخطرترین کلانشهرهای جهان از نظر زلزله تبدیل کرده است.
زلزلهها از جمله مخاطرات زمینشناسی است که در اثر آزاد شدن انرژی درون پوسته زمین رخ میدهد و انرژیهای درونی زمین از طریق گسلها به بیرون فوران میکند که این تصویرسازی ساده، درک عمومی از پدیده زلزله را تسهیل میکند و نشان میدهد که گسلها همان سوپاپهای خروجی انرژی هستند.
نقشه گسلهای تهران؛ شبکهای پیچیده از شکستها
دشت تهران مملو از گسلهای فعال است؛ گسل شمال تهران از اطراف پردیس آغاز و از سوهانک وارد شهر میشود و تا منطقه ۲۲ امتداد دارد و در جنوب نیز گسلهای دوقلوی ری قرار دارد که علاوه بر این دو گسل اصلی، گسلهای متوسط و کوچکی مانند نیاوران، فرحزاد، داوودیه، چیتگر، ونک پارک و طرشت نیز در تهران وجود دارد که هرکدام از پتانسیل لرزهای خاصی بهرهمند هستند.
بزرگی زلزله؛ مفهومی فراتر از عدد
مفهوم ریشتر که در میان مردم رایج است، در واقع به «بزرگی زلزله» اشاره دارد و هر درجه افزایش در بزرگی زلزله، انرژی آزاد شده را حدود ۳۱.۶ برابر بیشتر میکند؛ به بیان سادهتر، زلزلهای با بزرگی ۷ ریشتر، حدود هزار برابر قدرتمندتر از زلزلهای با بزرگی ۵ ریشتر است که این تفاوت عظیم نشان میدهد حتی یک درجه افزایش در مقیاس زلزله، میتواند تفاوتی فاجعهبار ایجاد کند.
لرزشهایی که احساس نمیشود، اما وجود دارد
تهران روزانه شاهد ریزلرزههایی با بزرگی پایین است که اغلب توسط مردم احساس نمیشود، این ریزلرزهها به طور معمول زیر ۲ ریشتر است و تأثیر سازهای ندارد، اما ثبت آنها اهمیت زیادی در پایش فعالیتهای لرزهای دارد و این لرزهها نشاندهنده فعال بودن گسلها و احتمال وقوع زلزلههای بزرگتر در آینده هستند.
پایش لرزهای با فناوریهای نوین
در سالهای اخیر، سازمان مدیریت بحران تهران اقدام به نصب لرزهنگارهای عمقی کرده است که به گفته رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، لرزهنگارهایی با عمق ۵۰ و ۱۰۰ متر در نقاط مختلف شهر از جمله بوستان نهجالبلاغه نصب شده که این دستگاهها توانسته است بیش از ۲۰۰ زلزله را ثبت کند که پیشتر به اشتباه ناشی از ترافیک شهری تلقی میشدند.
