نجات ۸ کوهنورد گرفتار در جنگل ابر شاهرود

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از نجات و انتقال ۸ نفر از کوهنوردان گرفتارشده در منطقه جنگل ابر شاهرود خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۷۲
| |
242 بازدید
عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، حسین درخشان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان اظهار کرد: روز شنبه، یکم شهریورماه ۱۴۰۴، در پی تماسی با جمعیت هلال احمر، گزارش گرفتار شدن هشت نفر در منطقه جنگل ابر حوالی آبشار آلوچال شهرستان شاهرود دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم امداد و نجات پایگاه کوهستان ابر به محل اعزام شدند.

درخشان تصریح کرد: امدادگران پس از رسیدن به منطقه و پس از ساعتی جست‌وجو، حادثه‌دیدگان را که در دره گرفتار شده بودند، یافتند و به منطقه امن منتقل کردند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان خاطرنشان کرد: در این حادثه هیچ‌یک از کوهنوردان مصدوم نشدند.

