معرفی نسخه نفیس کتاب ابن سینا در روز پزشک

نسخه فاخر «القانون فی‌الطب» اثر ابوعلی سینا، به مناسبت زادروز این دانشمند و روز پزشک معرفی شد.

به گزارش تابناک به نقل از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تاریخ کتابت این نسخه کتاب ارزشمند که با خط نسخ تدوین شده، به احتمال قوی اواخر قرن ۱۱ و ابتدای قرن ۱۲ قمری است.

کتاب القانون فی‌الطب ابن سینا اثر مشهوری در طب، مشتمل بر قوانین کلی و جزئی این علم است. همچنین ابن سینا، امور کلی دو قسم طب نظری و عملی، کلیات و جزئیات احکام ادویه مفرده و امراض اعضا را در ۵ کتاب، مرتب کرده است.

این کتاب سال‌های زیادی در مراکز علمی اروپا تدریس شده است. این نسخه ارزشمند به شماره بازیابی ۲۴۷۶۹-۵ در کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود.

گفتنی است، در تقویم کشورمان، اول شهریورماه، هم‌زمان با زادروز ابوعلی سینا، روز پزشک نام‌گذاری شده است.

ابوعلی سینا، از مشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران است و آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت بسیاری دارد. وی ۴۵۰ کتاب در زمینه‌های گوناگون نوشته که یکی از معروف‌ترین کتاب‌هایش شفا دانشنامه علمی و فلسفی جامع و کتاب قانون در زمینه علم پزشکی است.

وی از کودکی به طبیعت، گیاهان و حیوانات علاقه خاصی داشت و اوقات فراغت خود را در دشت و صحرا به جستجو و کسب تجربه می‌پرداخت بدین صورت از دوران کودکی به خواص گیاهان دارویی و طبابت علاقه‌مند شد. ابن سینا از لحاظ نیروی ذهنی و تفکر نیز بسیار نیرومند بود به گونه‌ای که در سن هجده سالگی توانست تمامی دانش‌های زمان خود را فرا گیرد.