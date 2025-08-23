سفر مخفیانه وزیر صهیونیستی به ابوظبی لو رفت

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وزیر امور راهبردی خود را به امارات متحده عربی گسیل داشت تا از رئیس آن بخواهد از ادامه انتقاد نست به طرح‌هایش برای نوار غزه دست بردارد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این خبر را روزنامه معاریو منتشر کرد و در این رابطه نوشت، گزارشی به دست آورده است که نشان می‌دهد ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل به شکل اعلام نشده‌ای به امارات متحده عربی سفر کرد و به شکل محرمانه‌ای با محمد بن زاید حاکم این شیخ نشین به شکل محرمانه دیدار کرده است.

این سفر در سایه تنش شکل گرفته بین این شیخ نشین و اسرائیل در سایه تحرکات کابینه نتانیاهو در جنگ غزه صورت گرفته است.

به نوشته این رسانه عبری زبان، براساس گزارش موجود که هر دو طرف حاضر به تایید آن نشدند، وزیر امور راهبردی اسرائیل هفته گذشته به ابوظبی سفر کرده و با مسئولین مختلف اماراتی از جمله محمد بن زاید به گفتگو پرداخته است.

این سفر همچنین در سایه هشدارهای صورت گرفت که از سوی اسرائیل و شمار قابل توجهی از کشورها از جمله ایالات متحده و بریتانیا به امارات متحده عربی در مورد هدف قرار گرفتن منافع اسرائیل در این شیخ نشین انجام شد.

با این حال یکی از منابع اعلام کرد، هدف اصلی این سفر مطلع کردن مسئولین اماراتی از کم و کیف عملیاتی است که قرار است در چارچوب آن کنترل شهر غزه به دست ارتش اسرائیل بیافتد و در چارچوب آن جنگ با حماس مجددا شدت بگیرد.

این در حالی است که ابوظبی قبل از آن نسبت به تصمیم اسرائیل برای اشغال شهر غزه که پایتخت نوار غزه محسوب می‌شود هشدار داده و تاکید کرده بود که عواقب وخیمی در پی خواهد داشت.

معاریو در بخش دیگری از گزارش خود خبر داد، این اختلاف نظر باعث تنش بین دو طرف شد و به تبع آن باعث گردید تا سرمایه گذاری‌های چند میلیارد دلاری امارات متحده در اسرائیل به تاخیر بیافتد.