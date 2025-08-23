En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سفر مخفیانه وزیر صهیونیستی به ابوظبی لو رفت

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وزیر امور راهبردی خود را به امارات متحده عربی گسیل داشت تا از رئیس آن بخواهد از ادامه انتقاد نست به طرح‌هایش برای نوار غزه دست بردارد.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۴۳
| |
636 بازدید
سفر مخفیانه وزیر صهیونیستی به ابوظبی لو رفت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این خبر را روزنامه معاریو منتشر کرد و در این رابطه نوشت، گزارشی به دست آورده است که نشان می‌دهد ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل به شکل اعلام نشده‌ای به امارات متحده عربی سفر کرد و به شکل محرمانه‌ای با محمد بن زاید حاکم این شیخ نشین به شکل محرمانه دیدار کرده است.

این سفر در سایه تنش شکل گرفته بین این شیخ نشین و اسرائیل در سایه تحرکات کابینه نتانیاهو در جنگ غزه صورت گرفته است.

به نوشته این رسانه عبری زبان، براساس گزارش موجود که هر دو طرف حاضر به تایید آن نشدند، وزیر امور راهبردی اسرائیل هفته گذشته به ابوظبی سفر کرده و با مسئولین مختلف اماراتی از جمله محمد بن زاید به گفتگو پرداخته است.

این سفر همچنین در سایه هشدارهای صورت گرفت که از سوی اسرائیل و شمار قابل توجهی از کشورها از جمله ایالات متحده و بریتانیا به امارات متحده عربی در مورد هدف قرار گرفتن منافع اسرائیل در این شیخ نشین انجام شد.

با این حال یکی از منابع اعلام کرد، هدف اصلی این سفر مطلع کردن مسئولین اماراتی از کم و کیف عملیاتی است که قرار است در چارچوب آن کنترل شهر غزه به دست ارتش اسرائیل بیافتد و در چارچوب آن جنگ با حماس مجددا شدت بگیرد.

این در حالی است که ابوظبی قبل از آن نسبت به تصمیم اسرائیل برای اشغال شهر غزه که پایتخت نوار غزه محسوب می‌شود هشدار داده و تاکید کرده بود که عواقب وخیمی در پی خواهد داشت.

معاریو در بخش دیگری از گزارش خود خبر داد، این اختلاف نظر باعث تنش بین دو طرف شد و به تبع آن باعث گردید تا سرمایه گذاری‌های چند میلیارد دلاری امارات متحده در اسرائیل به تاخیر بیافتد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امارات محمد بن زاید آل نهیان غزه اشغال خبر فوری
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سازمان ملل بالاخره در غزه «قحطی» اعلام کرد
بنیامین نتانیاهو به نوار غزه رفت!
گزارش تصویری روزنامه صهیونیستی از فاجعه انسانی در غزه
پایان جنگ غزه به کابینه بعدی موکول خواهد شد
آغاز مرحله دوم حمله اشغالگرانه رژیم اسرائیل به غزه
نتانیاهو مدعی پایان قریب‌الوقوع جنگ غزه شد
واکنش انگلیس به تصمیم اسرائیل برای اشغال غزه
حضور جنجالی نتانیاهو در مناطق اشغالی سوریه
نتانیاهو به امارات سفر می‌کند
دعوت رسمی امارات از نتانیاهو برای دیدار از این کشور
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۱۳۰ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۹۳ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۸۱ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YWN
tabnak.ir/005YWN