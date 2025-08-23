رکورد تاریخی برای رونالدو و بازهم ناکامی در کسب جام

تیم فوتبال الاهلی با شکست النصر، قهرمان سوپرجام عربستان شد تا کریستیانو رونالدو همچنان در حسرت کسب جام در قاره آسیا بماند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار پایانی سوپرکاپ عربستان در ورزشگاه بینالمللی هنگکنگ برگزار شد و در نهایت تیم الاهلی موفق شد با برتری در ضربات پنالتی برابر النصر، دومین جام تاریخ خود در این رقابتها را بالای سر ببرد. بازی در وقتهای قانونی با تساوی ۲-۲ به پایان رسید و در ضربات پنالتی، شاگردان ماتیاس یایسل با نتیجه ۵-۳ به پیروزی رسیدند تا جام را به جده ببرند.
در نقطه مقابل، ناکامیهای النصر ادامه یافت. این تیم که آخرین بار در سال ۲۰۲۱ به قهرمانی سوپرکاپ رسیده بود، با وجود سرمایهگذاری بزرگ و در اختیار داشتن ستارههایی همچون کریستیانو رونالدو، نتوانست به طلسم بیجامی پایان دهد.
در این بازی کریستیانو رونالدو (۴۱-پنالتی) و مارسلو بروزوویچ (۸۲) برای النصر و فرانک کسیه (۶+۴۵) و راجر ایبانیز (۸۹) برای الاهلی گلزنی کردند.
در ضربات پنالتی نیز رونالدو، بروزوویچ و فیلیکس برای النصر و تونی، کسیه، محرز، البریکان و گالنو موفق به گلزنی شدند و فقط عبدالله الخیبری بود که پنالتی چهارم النصر را از دست داد و ضربهاش توسط دروازهبان الاهلی مهار شد.
نکته حائزاهمیت ناکامی رونالدو در کسب جام از زمان پیوستن به النصر و حضور در فوتبال آسیا است. رونالدوی ۴۰ ساله که امروز صدمین گلش با پیراهن النصر را زد و تبدیل به اولین فوتبالیست تاریخ شد که در چهار لیگ مختلف موفق شده بیش از ۱۰۰ گل به ثمر برساند.
او پیش از این در رئالمادرید، منچستریونایتد و یوونتوس چنین رکوردی را ثبت کرده بود و حالا در النصر نیز به این افتخار تاریخی دست یافت. گرچه ستاره پرتغالی هنوز نتوانسته در قاره کهن به قهرمانی برسد و یکبار دیگر در آستانه کسب قهرمانی، دستش به جام نرسید.
