زلنسکی: اراضی خود را به اشغالگر هدیه نمی‌کنیم!

رئیس‌جمهور اوکراین بار دیگر با واگذاری اراضی این کشور به روسیه مخالفت کرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۱۷
5 بازدید
زلنسکی: اراضی خود را به اشغالگر هدیه نمی‌کنیم!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در یک سخنرانی با ذکر اینکه روسیه «اشغالگر» است گفت کی‌یف «اراضی خود را به اشغالگر هدیه نمی‌کند.»

به گزارش پایگاه خبری «آر.بی.سی اوکراین», زلنسکی روز شنبه و در جریان جشن «روز پرچم رسمی» اوکراین با اشاره به این پرچم گفت: «این پرچم هدف و رویای بسیاری از مردم ما در مناطق موقتا اشغال شده اوکراین است. آنها این پرچم را حفظ می‌کنند چون می‌دانند ما اراضی خود را به اشغالگر هدیه نمی‌کنیم.»

او گفت: «اوکراین به بهترین شکل متحد است. و بسیاری فکر می کنند تنها با اتحاد، تضمین امنیتی کشورهای دموکراتیک می‌تواند حاصل شود.»

پیشتر وزارت خارجه اوکراین امروز -شنبه- اعلام کرد رئیس جمهور این کشور آماده است تا درباره مسائل ارضی در چارچوب خط مقدم کنونی با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه گفت‌وگو کند.

وزارت خارجه اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد «ولودیمیر زلنسکی» آماده است تا درباره مسائل ارضی در چارچوب خط مقدم کنونی با همتای روس خود گفت‌وگو کند.

 این وزارتخانه همچنین اعلام کرد زلنسکی فقط در دیدار با پوتین درباره مسائل ارضی صحبت می‌کند.

اوکراین زلنسکی روسیه جنگ اوکراین ولادیمیر پوتین خبر فوری
