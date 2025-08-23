پیام پزشکیان برای روز پزشک

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان امروز (شنبه اول شهریورماه) و به مناسبت سالروز تولد ابوعلی سینا و روز پزشک با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:
زادروز شیخالرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک بر همه سفیران سلامتی و نجات، پزشکان گرانقدر و همکاران عزیزم مبارک باد. امیدوارم در سایه تخصص، دانایی، تعهد و انساندوستی، چونان همیشه نام ایران عزیز را بلند آوازه بدارید.
