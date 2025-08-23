En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

احتمال سقوط کوهنوردان ایرانی از ارتفاعات قرقیزستان به خاک چین!

در گزارش وزارت ورزش و جوانان آمده است: مریم پیله‌وری و حسن آقالو کوهنوردانی بودند که با حضور شخصی و بدون اطلاع و هماهنگی فدراسیون کشورمان، در کشور قرقیزستان قصد صعود قله پوبدا مرتفع‌ترین کوه این کشور با ارتفاع ۷۴۳۹ متر را داشتند.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۰۲
| |
647 بازدید

احتمال سقوط کوهنوردان ایرانی از ارتفاعات قرقیزستان به خاک چین!

رئیس قرارگاه عملیات امداد «اینیلچک جنوبی» قرقیزستان اعلام کرد: عملیات جست‌و‌جو برای یافتن دو کوهنورد ایرانی مفقود شده در منطقه قله پوبدا با استفاده از پهپاد منجر به نتیجه نشد و به احتمال زیاد، آنها از خط الرأس قله به سمت چین سقوط کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دیمیتری گرگوف روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس، اظهار داشت: امدادگران قرقیزستان نتوانستند دو کوهنورد ایرانی که در اوایل ماه آگوست در منطقه قله پوبدا مفقود شده بودند، پیدا کنند.

پیش از این و در پی اعلام شرکت آکسای و فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان مبنی بر مفقود شدن دو کوهنورد ایرانی در آن کشور، وزیر ورزش و جوانان، معاونت توسعه ورزش قهرمانی را مامور رسیدگی به موضوع کرد.

بنا بر این گزارش، از ساعات ابتدایی اطلاع فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی، ارتباطات لازم از طریق امور بین‌الملل وزارت ورزش جوانان با سفارت ایران در بیشکک جهت پیگیری وضعیت ایشان صورت گرفت.

در گزارش وزارت ورزش و جوانان آمده است: مریم پیله‌وری و حسن آقالو کوهنوردانی بودند که با حضور شخصی و بدون اطلاع و هماهنگی فدراسیون کشورمان، در کشور قرقیزستان قصد صعود قله پوبدا مرتفع‌ترین کوه این کشور با ارتفاع ۷۴۳۹ متر را داشتند.

رئیس قرارگاه عملیات امداد «اینیلچک جنوبی» قرقیزستان اعلام کرد: عملیات جست‌و‌جو برای یافتن دو کوهنورد ایرانی مفقود شده در منطقه قله پوبدا با استفاده از پهپاد منجر به نتیجه نشد و به احتمال زیاد، آنها از خط الرأس قله به سمت چین سقوط کرده‌اند.

بنا بر این گزارش، لوازم و تجهیزات این دو کوهنورد، آخرین بار روز ۲۱ مرداد توسط کوهنوردانی از کشور روسیه مشاهده شد و از آن تاریخ اطلاعاتی از این دو کوهنورد در دسترس نیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کوهنوردی قرقیزستان چین
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ناپدید شدن کوهنوردان ایرانی در قرقیزستان
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۷۷ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۷۲ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YVi
tabnak.ir/005YVi