احتمال سقوط کوهنوردان ایرانی از ارتفاعات قرقیزستان به خاک چین!

در گزارش وزارت ورزش و جوانان آمده است: مریم پیله‌وری و حسن آقالو کوهنوردانی بودند که با حضور شخصی و بدون اطلاع و هماهنگی فدراسیون کشورمان، در کشور قرقیزستان قصد صعود قله پوبدا مرتفع‌ترین کوه این کشور با ارتفاع ۷۴۳۹ متر را داشتند.

رئیس قرارگاه عملیات امداد «اینیلچک جنوبی» قرقیزستان اعلام کرد: عملیات جست‌و‌جو برای یافتن دو کوهنورد ایرانی مفقود شده در منطقه قله پوبدا با استفاده از پهپاد منجر به نتیجه نشد و به احتمال زیاد، آنها از خط الرأس قله به سمت چین سقوط کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، دیمیتری گرگوف روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس، اظهار داشت: امدادگران قرقیزستان نتوانستند دو کوهنورد ایرانی که در اوایل ماه آگوست در منطقه قله پوبدا مفقود شده بودند، پیدا کنند.

پیش از این و در پی اعلام شرکت آکسای و فدراسیون کوهنوردی قرقیزستان مبنی بر مفقود شدن دو کوهنورد ایرانی در آن کشور، وزیر ورزش و جوانان، معاونت توسعه ورزش قهرمانی را مامور رسیدگی به موضوع کرد.

بنا بر این گزارش، از ساعات ابتدایی اطلاع فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی، ارتباطات لازم از طریق امور بین‌الملل وزارت ورزش جوانان با سفارت ایران در بیشکک جهت پیگیری وضعیت ایشان صورت گرفت.

بنا بر این گزارش، لوازم و تجهیزات این دو کوهنورد، آخرین بار روز ۲۱ مرداد توسط کوهنوردانی از کشور روسیه مشاهده شد و از آن تاریخ اطلاعاتی از این دو کوهنورد در دسترس نیست.