یک پیش‌بینی تلخ از وضعیت تهران در پاییز پیش رو

هشدار و نگرانی اصلی نسبت به تأمین آب تهران در رابطه با پاییز است. اگر پاییز خشکی را شروع کنیم و مهر و آبان شاهد بارش‌های سال آبی جدید در تهران نباشیم، ممکن است تهران به شرایط تشدید تنش آبی برسد.
یک پیش‌بینی تلخ از وضعیت تهران در پاییز پیش رو

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ هشدار و نگرانی اصلی نسبت به تأمین آب تهران در رابطه با پاییز است. اگر پاییز خشکی را شروع کنیم و مهر و آبان شاهد بارش‌های سال آبی جدید در تهران نباشیم، ممکن است تهران به شرایط تشدید تنش آبی برسد.

یک کارشناس و پژوهشگر آب و انرژی در یادداشتی تصویری نسبت به پاییز پیش‌رو و تنش آبی پاییزه تهران هشدار داد و عنوان کرد که هیچ تغییری در روند زندگی شهری در تهران با وجود شدیدترین تنش آبی نیم‌قرن اخیر شاهد نیستیم. متن این یادداشت در ادامه آمده است.

بیش از نیمی از تابستان ۱۴۰۴ را پشت سر گذاشتیم و در شروع سومین ماه تابستان هستیم. میزان ذخایر سد‌های پنج‌گانه تهران حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب است؛ اما سال گذشته در روز مشابه حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب بود. اگر می‌خواستیم یک سال نرمال آبی داشته باشیم باید در زمان مشابه چیزی در حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب در این سد‌ها داشتیم.

در سال جاری که پنجمین سال خشک پیاپی را در تهران شاهد هستیم، از حدود یک‌ماه پیش وضعیت تنش آبی در تهران بیشتر نمود پیدا کرد و مسئولین مجبور شدند برای مدیریت این شرایط، میزان فشار آب شبکه تهران را کاهش دهند.

با همین فشار تقلیل پیدا کرده در شبکه قرار است تابستان را پشت سر بگذاریم؛ اما هشدار و نگرانی اصلی نسبت به تأمین آب تهران در رابطه با پاییز است. اگر پاییز خشکی را شروع کنیم و مهر و آبان شاهد بارش‌های سال آبی جدید در تهران نباشیم، آن زمان است که بخشی از ذخایر سد‌ها را که الان داریم مصرف می‌کنیم از دست داده‌ایم و ممکن است تهران به شرایط تشدید تنش آبی برسد و مسئولین حتی به جیره بندی آب در تهران هم فکر کنند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که با وجود آنکه همه متوجه شرایط تنش‌آمیز تأمین آب شرب در تهران شده‌اند، اما خیلی از جا‌ها که باید تغییراتی در آنها داده می‌شد، هیچ تغیری نکرده‌اند. یعنی اگر الان در میانه روز به بوستان‌های تهران سری بزنید می‌بینید که همچنان آبیاری فضای سبز مثل گذشته در حال انجام است، آن هم در میانه روز و زمانی که خورشید در میانه آسمان قرار دارد.

این آبی که از منابع زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز تخصیص پیدا می‌کند، همچنان مثل گذشته مصرف می‌شود و هیچ تغییری ایجاد نشده است.

همچنین در زمینه برخورد با مشترکان بدمصرف آب خانگی که حدود ۶ تا ۷ درصد جمعیت تهران هستند، هیچ قانون مشخصی وجود ندارد. امسال مسئولان آبفا اعلام کردند که ۱۲ ساعت در روز بعد از اخطار‌های مختلف، آب یک مشترک بدمصرف را قطع می‌کنند که این مسئله هم بیشتر به‌نظر می‌رسد یک هشدار رسانه‌ای باشد تا اقدام عملی؛ چرا که هیچ بازخوردی از انجام این کار وجود ندارد.

درواقع هیچ قانون بازدارنده‌ای برای جلوگیری از بدمصرفی وجود ندارد و هیچ قانون جدیدی هم تصویب نشده و داریم همینطور شرایط را به صورت روزمره سپری می‌کنیم و احتمالا دست مسئولان روبه آسمان است که بارش‌های سال آبی جدید در پاییز ۱۴۰۴ زودتر شروع شود، تا ما با بحران پاییز خشک در تهران مواجه نشویم.

