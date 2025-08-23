En
کالاس: پوتین ترامپ را به سخره گرفته است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد که احتمال کمتری وجود دارد که رئیس‌جمهور روسیه پای میز مذاکره بیاید، زیرا آنچه را می‌خواست در اجلاس آلاسکا به دست آورد.
کالاس: پوتین ترامپ را به سخره گرفته است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا کایا کالاس جمعه گفت که رئیس‌جمهور روسیه به تلاش‌های دونالد ترامپ برای میانجی‌گری پایان جنگ «می‌خندد». کالاس در مصاحبه با رادیو ۴ بی‌بی‌سی ادعا کرد که «پوتین فقط می‌خندد و نه تنها قتل‌عام را متوقف نمی‌کند، بلکه آن را افزایش می‌دهد». وی افزود «واضح است که کرملین نمی‌خواهد به توافق صلح برسد و هر قولی که پوتین تاکنون داده، عملی نشده است». ترامپ اخیراً در آلاسکا با پوتین دیدار کرد و دو طرف درباره یک توافق صلح بالقوه برای پایان دادن به جنگ اوکراین که از فوریه ۲۰۲۲ ادامه دارد، گفت‌و‌گو کردند. چند روز بعد هم او با ولودیمیر زلنسکی و هفت رهبر اروپایی در کاخ سفید دیدار کرد و دوشنبه با پوتین تماس تلفنی برقرار کرد تا مذاکرات صلح را پیش ببرد و تلاش کند یک دیدار دوجانبه میان او و زلنسکی برگزار شود. با این حال، وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف جمعه گفت که «پوتین وقتی دستورکار برای نشست آماده باشد، آماده دیدار با زلنسکی است، اما این دستورکار اصلاً آماده نیست». مسکو می‌خواهد که اوکراین اجازه پیوستن به ناتو نداشته باشد و همچنین برخی از مناطق در شرق اوکراین را که ارتش روسیه تصرف کرده، واگذار کند تا توافق صلح حاصل شود؛ درخواست‌هایی که اوکراین رد کرده و زلنسکی تأکید دارد که کی‌یف به تضمین‌های امنیتی نیاز دارد تا از وقوع مجدد حمله روسیه جلوگیری شود. کالاس در این مصاحبه گفت که قبل از ملاقات مشخص بود که پوتین دنبال عکس یادگاری است، اما خیلی بیشتر از آن را دریافت کرد و «در آمریکا با چنان استقبالی مواجه شد».

 

ترامپ پوتین زلنسکی
