هوش مصنوعی برای تشخیص علائم سرطان آموزش دیده است

به گزارش تابناک به نقل از مدیکال نیوز، تحقیقات قبلی نشان داده است که هوش مصنوعی قادر به تشخیص تغییرات بافتی نشان دهنده سرطان است. در مطالعه حاضر که در Scientific Reports منتشر شده است، محققان نشان میدهند که هوش مصنوعی همچنین میتواند سرطانهایی را که توسط پاتولوژیستها نادیده گرفته شدهاند، پیدا کند.
کارولینا والبی، که رهبری توسعه هوش مصنوعی در این مطالعه را بر عهده داشته است، میگوید: «این مطالعه به عنوان «مطالعه نادیده گرفته شده» نامگذاری شده است، زیرا هدف یافتن سرطان توسط پاتولوژیستها «نادیده گرفته شده» بود. اکنون نشان دادهایم که با کمک هوش مصنوعی، میتوان نشانههایی از سرطان پروستات را که توسط پاتولوژیستها در بیش از ۸۰ درصد از نمونههای مردانی که بعداً به سرطان مبتلا شدهاند، مشاهده نشده است، پیدا کرد.»
این پروژه بر اساس همکاری با دانشگاه اومئو است، جایی که محققان نمونههایی را از مردانی که خواستار نمونهبرداری در طول چند سال بودند، جمعآوری کردند. همه ۲۳۲ مرد مورد مطالعه، هنگام بررسی بیوپسیهایشان توسط پاتولوژیستها، سالم ارزیابی شدند. پس از کمتر از دو سال و نیم، نیمی از مردان مورد مطالعه به سرطان پروستات تهاجمی مبتلا شده بودند، در حالی که بقیه هشت سال بعد هنوز عاری از سرطان بودند.
از آنجایی که در ابتدا همه نمونههای بافتی منفی ارزیابی شدند، محققان روش جدیدی برای آموزش ابزار هوش مصنوعی ایجاد کردند. این ابزار با تجزیه و تحلیل هر تصویر بیوپسی به صورت جزئی آموزش داده شد، با این فرض که الگوهای غیرطبیعی باید در جایی از بیوپسیهایی که از بیمارانی که بعداً به سرطان تهاجمی مبتلا شدهاند، وجود داشته باشد، در حالی که تصاویر دیگر نباید حاوی چنین الگوهایی باشند. سپس هوش مصنوعی روی مجموعهای مستقل از تصاویر آزمایش شد.
