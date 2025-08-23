En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هوش مصنوعی برای تشخیص علائم سرطان آموزش دیده است

مردانی که پس از تجزیه و تحلیل نمونه بافتی توسط پاتولوژیست، سالم ارزیابی می‌شوند، ممکن است هنوز نوع اولیه‌ای از سرطان پروستات داشته باشند. محققان دانشگاه اوپسالا با استفاده از هوش مصنوعی توانسته‌اند تغییرات بافتی ظریفی را پیدا کنند که امکان تشخیص سرطان را مدت‌ها قبل از اینکه برای چشم انسان قابل مشاهده باشد، فراهم می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۹۵
| |
344 بازدید
هوش مصنوعی برای تشخیص علائم سرطان آموزش دیده است

به گزارش تابناک به نقل از مدیکال نیوز، تحقیقات قبلی نشان داده است که هوش مصنوعی قادر به تشخیص تغییرات بافتی نشان دهنده سرطان است. در مطالعه حاضر که در Scientific Reports منتشر شده است، محققان نشان می‌دهند که هوش مصنوعی همچنین می‌تواند سرطان‌هایی را که توسط پاتولوژیست‌ها نادیده گرفته شده‌اند، پیدا کند.

کارولینا والبی، که رهبری توسعه هوش مصنوعی در این مطالعه را بر عهده داشته است، می‌گوید: «این مطالعه به عنوان «مطالعه نادیده گرفته شده» نامگذاری شده است، زیرا هدف یافتن سرطان توسط پاتولوژیست‌ها «نادیده گرفته شده» بود. اکنون نشان داده‌ایم که با کمک هوش مصنوعی، می‌توان نشانه‌هایی از سرطان پروستات را که توسط پاتولوژیست‌ها در بیش از ۸۰ درصد از نمونه‌های مردانی که بعداً به سرطان مبتلا شده‌اند، مشاهده نشده است، پیدا کرد.»

این پروژه بر اساس همکاری با دانشگاه اومئو است، جایی که محققان نمونه‌هایی را از مردانی که خواستار نمونه‌برداری در طول چند سال بودند، جمع‌آوری کردند. همه ۲۳۲ مرد مورد مطالعه، هنگام بررسی بیوپسی‌هایشان توسط پاتولوژیست‌ها، سالم ارزیابی شدند. پس از کمتر از دو سال و نیم، نیمی از مردان مورد مطالعه به سرطان پروستات تهاجمی مبتلا شده بودند، در حالی که بقیه هشت سال بعد هنوز عاری از سرطان بودند.

از آنجایی که در ابتدا همه نمونه‌های بافتی منفی ارزیابی شدند، محققان روش جدیدی برای آموزش ابزار هوش مصنوعی ایجاد کردند. این ابزار با تجزیه و تحلیل هر تصویر بیوپسی به صورت جزئی آموزش داده شد، با این فرض که الگو‌های غیرطبیعی باید در جایی از بیوپسی‌هایی که از بیمارانی که بعداً به سرطان تهاجمی مبتلا شده‌اند، وجود داشته باشد، در حالی که تصاویر دیگر نباید حاوی چنین الگو‌هایی باشند. سپس هوش مصنوعی روی مجموعه‌ای مستقل از تصاویر آزمایش شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوش مصنوعی سرطان علائم بیماری
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هر پرسش از هوش‌‍مصنوعی گوگل چقدر «آب» می‌خورد؟!
پیرمرد چینی دلباخته دختر زاده هوش مصنوعی شد!
ورود چت‌جی‌پی‌تی ارزان به هند؛ اشتراک ویژه فقط با 4 دلار
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۷۷ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۷۲ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YVb
tabnak.ir/005YVb