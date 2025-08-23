سفیر آمریکا جای جلاد و قربانی را عوض کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ مایک هاکبی سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی با اتهام زنی به جنبش حماس، تلاش کرد که این جنبش را به طور غیرمستقیم مسئول بروز قحطی در نوار غزه معرفی و رژیم صهیونیستی را از این امر مبرا کند.
او ادعا کرد: سازمان ملل در حالی در غزه قحطی اعلام کرده که ۹۲ درصد مواد غذایی در این منطقه به سرقت میرود و سپس به حماس فروخته میشود.
هاکبی این ادعا را درحالی مطرح کرد که براساس اعلام مراجع رسمی بین المللی و نهادهای حقوق بشری، رژیم صهیونیستی تنها اجازه ورود اندکی مواد غذایی را به نوار غزه داده و آنها را در مراکز تحت سیطره خود توزیع میکند. مقامات فلسطینی در نوار غزه اعلام کردهاند که این منطقه روزانه به دست کم ۶۰۰ کامیون کمک نیاز دارد؛ درحالی که تعداد کامیونهای ورودی روزانه کمتر از ۲۰ دستگاه کامیون است.
سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی همچنین با فرافکنی، سازمان ملل متحد را زیر سوال برد و به فساد و ناکارآمدی متهم کرد و گفت: سازمان ملل باید بهصراحت اعلام کند که نهادی فاسد و فاقد صلاحیت لازم برای انجام وظایفش است.
این اظهارات سفیر آمریکا پس از آن صورت میگیرد که روزنامه انگلیسی تلگراف روز جمعه در گزارشی اعلام کرد: نهاد «طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) که از سوی سازمان ملل پشتیبانی میشود و وظیفه نظارت جهانی بر وضعیت گرسنگی را برعهده دارد، صبح روز جمعه اعلام کرد که شهر غزه که آخرین بخش بزرگ مسکونی باقی مانده در نوار غزه است و حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، با شرایط قحطی مواجه شده است.
این گزارش افزود که قحطی در منطقهای شامل شهر غزه، سه شهر اطراف و چند اردوگاه پناهندگی در جریان است و پیشبینی میشود تا پایان ماه سپتامبر، این وضعیت به مناطق دیرالبلح و خان یونس نیز گسترش یابد.
بر اساس این گزارش، بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار نفر دیگر یعنی بیش از نیمی از جمعیت نوار غزه در حال حاضر در سطح «فوریت غذایی» قرار دارند که مرحله دوم بحران محسوب میشود و تا وضعیت وقوع قحطی فقط یک گام فاصله دارد.
این در حالی است که «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل پیشتر در پی کارشکنیهای رژیم صهیونیستی برای ورود کمکهای بشردوستانه و استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح و نیز گزارش سیستم طبقهبندی یکپارچه سطح امنیت غذایی هشدار داده بود که غزه با خطر جدی قحطی روبهرو است.
دبیرکل سازمان ملل در واکنش به یافتههای آخرین هشدار سیستم طبقهبندی یکپارچه سطح امنیت غذایی گفت که غزه با خطر جدی قحطی روبه رو است، زیرا شاخصهای مصرف غذا و تغذیه به بدترین سطح خود از زمان آغاز درگیری رسیدهاند.
گوترش تصریح کرد: هشدار سیستم امنیت غذایی تاکید میکند که دو مورد از سه آستانه قحطی اکنون در بخشهایی از این غزه دیده میشوند. آخرین هشدار سیستم طبقهبندی یکپارچه امنیت غذایی آنچه را که از آن هراس داشتیم تائید میکند؛ غزه در آستانه قحطی است.
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانیهای عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شدهاند.
تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه میدهد.
با وجود همه این جنایتها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده است که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.
