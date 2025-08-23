به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی، مصطفی قمری‌وفا در این باره اظهار داشت: در راستای تداوم عرضه و تامین سکه طلای مورد نیاز متقاضیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کرده است تا حراج‌های سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۴ مطابق رویه سال گذشته ادامه یابد.

وی افزود: در این راستا نخستین حراج انواع قطعات سکه طلای بهار آزادی در سال جاری با تاریخ ضرب ۱۳۸۶ در پنج شهریور ماه انجام می‌شود. تاریخ جلسات بعدی متعاقبا توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام می‌شود.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: همچنین در تداوم برنامه‌های پیش‌فروش سکه طلا در سال گذشته، نخستین مرحله پیش‌فروش قطعی انواع قطعات سکه طلا (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب سه قطعه تمام، پنج قطعه نیم و هفت قطعه ربع سکه) برای سررسید پایان آذرماه امسال، در روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: شرایط پیش‌خرید و تاریخ واریز وجه و سفارش گذاری متقاضیان از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام می‌شود.