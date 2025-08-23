En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز حراج و پیش‌فروش سکه طلا توسط بانک مرکزی

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از آغاز ۲ برنامه حراج و پیش‌فروش قطعی انواع سکه طلای بانک مرکزی از این هفته خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۵۹
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۵ 23 August 2025
|
1034 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از بانک مرکزی، مصطفی قمری‌وفا در این باره اظهار داشت: در راستای تداوم عرضه و تامین سکه طلای مورد نیاز متقاضیان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ریزی کرده است تا حراج‌های سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در سال ۱۴۰۴ مطابق رویه سال گذشته ادامه یابد.

وی افزود: در این راستا نخستین حراج انواع قطعات سکه طلای بهار آزادی در سال جاری با تاریخ ضرب ۱۳۸۶ در پنج شهریور ماه انجام می‌شود. تاریخ جلسات بعدی متعاقبا توسط مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام می‌شود.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: همچنین در تداوم برنامه‌های پیش‌فروش سکه طلا در سال گذشته، نخستین مرحله پیش‌فروش قطعی انواع قطعات سکه طلا (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب سه قطعه تمام، پنج قطعه نیم و هفت قطعه ربع سکه) برای سررسید پایان آذرماه امسال، در روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: شرایط پیش‌خرید و تاریخ واریز وجه و سفارش گذاری متقاضیان از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام می‌شود.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
پیش فروش سکه طلا
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبر مهم درباره مالیات طلا
تا پایان سال۱۴۰۴ طلا بخریم یا بفروشیم؟
قیمت طلا ترمز کشید
قیمت طلای دست دوم امروز شنبه ۱ شهریور
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۷۷ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۷۲ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YV1
tabnak.ir/005YV1