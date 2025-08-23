نامه آذر منصوری به رییس صداوسیما

آذر منصوری رییس جبهه اصلاحات در نامه ای به پیمان جبلی رییس صداوسیما یادآور شد: رسانه‌ای که با بهره‌گیری از بودجه عمومی اداره می‌شود، مکلف است امکان حضور و بیان دیدگاه‌های تمامی جریان‌های قانونی، وطن دوستان و سایر دیدگاههای موجود در کشور را به شکلی برابر، شفاف و منصفانه فراهم سازد. تداوم رویکرد جناحی نه تنها موجب بی‌اعتباری بیشتر این رسانه نزد افکار عمومی خواهد شد، بلکه میدان را برای رسانه‌های فراملی و غیررسمی که دست‌کم تنوع دیدگاه‌ها را بازتاب می‌دهند، خالی خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات در نامه‌ای سرگشاده خطاب به پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما نسبت به رویکرد یک سویه و برخورد غیرمنصفانه و مغرضانه این سازمان رسانه‌ای در انعکاس بیانیه اخیر جبهه اصلاحات ایران با موضوع محوری آشتی ملی اعتراض کرده و خواهان شرکت نمایندگان این جبهه در یک برنامه زنده و مستقیم و با رعایت اصول بی‌طرفی شد تا امکان پاسخ به تخریب‌ها برای آنها فراهم شود.

متن کامل این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر پیمان جبلی

ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

چشم‌پوشی از واقعیتی که هر روز آشکارتر می‌شود، نه ممکن است و نه در شأن مسئولیتی است که بر عهده نهاد‌های ملی گذاشته شده است. متأسفانه آنچه در کارنامه سال‌های اخیر رسانه‌ای که عنوان «ملی» را یدک می‌کشد دیده می‌شود، عملکردی جناحی، جهت‌دار و غیرمنصفانه است که نتیجه آن حذف یا تخریب بخش قابل توجهی از ملت و جریان‌های سیاسی قانونی کشور بوده است.

جبهه اصلاحات ایران، در شرایط خطیر کنونی ـ به‌ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر و پیامد‌های آن ـ کوشیده است با نگاهی مسئولانه، مدبرانه و در چارچوب منافع ملی سخن بگوید و بر ضرورت وحدت و انسجام ملی تأکید ورزد. با این حال، شاهد بوده‌ایم که نه تنها امکان طرح دیدگاه‌های این جبهه پس از جنگ در رسانه ملی فراهم نشده، بلکه بیانیه اخیر جبهه با ادبیاتی مغرضانه و پر از اتهام، بدون هیچ‌گونه فرصت برای پاسخگویی، از تریبون‌های رسمی سازمان تخریب و محکوم شده است.

بدیهی است تداوم این رویکرد یک‌سویه با اصول حرفه‌ای رسانه‌داری، عدالت رسانه‌ای و رسالت ملی سازمان صدا و سیما در تضاد آشکار است و بیش از هر چیز، سرمایه اعتماد عمومی را به رسانه‌ای که باید زبان گویای همه ملت باشد، تضعیف می‌سازد و حال آنکه این سازمان باید در‌مقابل خسارتی که به اتحاد و انسجام ملی وارد می‌کند، پاسخگو باشد.

رسانه‌ای که با بهره‌گیری از بودجه عمومی اداره می‌شود، مکلف است امکان حضور و بیان دیدگاه‌های تمامی جریان‌های قانونی، وطن دوستان و سایر دیدگاه‌های موجود در کشور را به شکلی برابر، شفاف و منصفانه فراهم سازد. تداوم رویکرد جناحی نه تنها موجب بی‌اعتباری بیشتر این رسانه نزد افکار عمومی خواهد شد، بلکه میدان را برای رسانه‌های فراملی و غیررسمی که دست‌کم تنوع دیدگاه‌ها را بازتاب می‌دهند، خالی خواهد کرد.

بر همین اساس، جبهه اصلاحات ایران به‌عنوان یکی از جریان‌های اصیل و ریشه‌دار و برخوردار از پشتوانه وسیع اجتماعی، انتظار دارد جنابعالی در راستای ایفای مسئولیت ملی خود:

۱. زمینه حضور عادلانه و شفاف دیدگاه‌های گوناگون همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی از جمله جبهه اصلاحات ایران را در برنامه‌های رسانه ملی فراهم کنید.

۲. ترتیبی اتخاذ کنید تا نمایندگان جبهه اصلاحات ایران در یک برنامه زنده و مستقیم و با رعایت اصول بی‌طرفی، امکان پاسخ به تخریب‌ها و طرح دیدگاه‌های خود را داشته باشند.

آذر منصوری

رئیس جبهه اصلاحات ایران

اول شهریور ۱۴۰۴