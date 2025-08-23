پدر ایلان ماسک در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک گفت که روسیه از کیفیت «خیلی خوبی» در موشک‌های فضایی برخوردار است. او در این مصاحبه در مورد ایستگاه فضایی بین‌المللی و چگونگی تبدیل اسپیس‌اکس به بخش مهمی از تلاش‌های فضایی آمریکا صحبت کرد.

ارول ماسک در مورد موشک‌های روسی گفت: «روسیه چیز‌های بسیار خوبی دارد».

در ماه ژوئن، فرستاده ویژه ریاست جمهوری روسیه، کیریل دمیتریف، گفت که شرکت دولتی فضایی روسکوسموس با تیم ایلان ماسک در زمینه همکاری در بخش فضایی کار می‌کند.