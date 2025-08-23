حجم فیلترینگ در ایران از روسیه هم بیشتر است!

سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر پیشین شورای عالی فضای مجازی گفت: «اینترنت ایران شاید به روسیه نزدیک است تا چین؛ البته حجم فیلترینگمان از روسیه هم بیشتر است. چین هر سایتی را بسته، یک سایتی به مراتب بهتر از سایت آمریکایی را برای مردم خودش دایر کرده. روسها مانند ما هستند ولی از ما باز بهترند، گوگل را نبسته ولی رفته معادل آن را ایجاد کرده. ما مدلمان یک مقداری شبیه روسیه است که آلترناتیو تمام پلتفرمهای آمریکایی را میخواهیم ایجاد کنیم» روایت فیروزآبادی را میبینید و میشنوید.
