En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نابودی کلیه‌ ها با درمان نکردن این بیماری

عفونت ادراری پس از سرماخوردگی، دومین بیماری شایع در کودکان است و اگر درمان نشود می‌تواند منجر به از بین رفتن کلیه شود.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۲۳
| |
469 بازدید
نابودی کلیه‌ ها با درمان نکردن این بیماری

دکتر پارسا یوسفی، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک با تاکید بر اهمیت تشخیص و درمان به‌موقع بیماری‌های کلیه در کودکان گفت: رسیدگی به این بیماری‌ها به‌ویژه در دو تا چهار سال نخست زندگی، حیاتی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند کیفیت زندگی فرد را تا بزرگسالی کاهش دهد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، او با بیان این که بیماری‌های مادرزادی اگر در سال‌های ابتدایی زندگی تشخیص داده نشوند، می‌توانند اثرات جبران‌ناپذیری بر رشد و سلامت کودک بگذارند، درباره علایم بیماری‌های کلیوی در کودکان گفت:‌ این علائم در کودکان مشابه بزرگسالان است اما به دلیل ناتوانی کودک در بیان مشکلات، تشخیص دشوارتر است.

او اختلال در رشد، بی‌قراری، اختلال خواب، کاهش یا افزایش وزن و عفونت‌های ادراری را از نشانه‌های مهم بیماری کلیوی در کودکان عنوان کرد و افزود: در کشور ما غربالگری بیماری‌های کلیه در کودکان با استانداردهای جهانی هم‌تراز است.

شایع‌ترین مشکلات کلیوی کودکان

این فوق تخصص کودکان با اشاره به شیوع بالای عفونت‌های ادراری در کودکان بیان کرد: عفونت ادراری پس از سرماخوردگی، دومین بیماری شایع در کودکان است و اگر درمان نشود می‌تواند منجر به از بین رفتن کلیه شود.

به تاکید این متخصص اختلال در یادگیری کنترل ادرار، شب‌ادراری پس از پنج سالگی، سنگ کلیه و مصرف خودسرانه داروها هم از دیگر مشکلات شایع در کودکان است.

یوسفی با تاکید بر نقش تغذیه صحیح در سلامت کلیه کودکان بیان کرد: عادات غذایی نادرست، مصرف تنقلات و نوشیدنی‌های صنعتی می‌تواند عملکرد کلیه را مختل کند. مصرف مایعات کافی به‌ویژه در فصل گرما، ورزش همراه با نوشیدن آب و پرهیز از نوشیدنی‌های قندی برای پیشگیری از آسیب به کلیه‌ها ضروری است.

ضرورت پیشگیری

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک نارسایی کلیه را یکی از مشکلات جدی کودکان عنوان کرد و گفت: این بیماری پنج مرحله دارد که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به دیالیز و پیوند کلیه منجر شود.

یوسفی توصیه کرد والدین از مصرف داروی خودسرانه پرهیز کنند، به توصیه‌های مراکز بهداشتی معتبر توجه داشته باشند و سلامت کودکان را جدی بگیرند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بیماری سلامت کلیه بیماری کلیوی درمان کلیه درد
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از کلیه‌هایتان با این میوه محافظت کنید
روشی برای اطمینان از سلامت کلیه‌ها
هر آنچه باید درباره سلامت کلیه ها بدانیم
علائم هشدار دهنده بیماری کلیوی
چه عواملی موجب تشکیل سنگ کلیه می‌شود؟
ارتباط افزایش دما با خطر ابتلا به بیماری کلیوی
نقش تغذیه در پیشگیری از بیماری‌ها
ضماد چیست؟ دستور انواع آن از ضماد اگزما تا خردل
با ۷ تست ساده سطح سلامتی‌تان را بسنجید
حقایق تکان‌دهنده از خرید و فروش کلیه
آلودگی هوا سلامت کلیه‌ها را تهدید می‌کند
بیماری‌های کلیه در کودکان را جدی بگیرید
بیانیه سلطنت عمان درباره سلامتی سلطان قابوس
چند توصیه برای سلامت کلیه‌ها
تأثیر گرمای هوا بر افزایش بیماری‌های کلیوی
دلیل روند افزایشی بیماری‌های کلیوی
وقتی کلیه یکباره از کار می‌افتد
نرخ رشد دیالیزی‌ها هشت برابر رشد جمعیت
چطور از کلیه‌ها مراقبت کنیم؟!
آنزیمی که سرطان کلیه را متوقف می‌کند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
اسرائیل یا می‌خواهد حمله کند یا نمایشش را می‌دهد!
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۱۸ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۹۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۹۳ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005YUR
tabnak.ir/005YUR