نابودی کلیه‌ ها با درمان نکردن این بیماری

دکتر پارسا یوسفی، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک با تاکید بر اهمیت تشخیص و درمان به‌موقع بیماری‌های کلیه در کودکان گفت: رسیدگی به این بیماری‌ها به‌ویژه در دو تا چهار سال نخست زندگی، حیاتی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند کیفیت زندگی فرد را تا بزرگسالی کاهش دهد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، او با بیان این که بیماری‌های مادرزادی اگر در سال‌های ابتدایی زندگی تشخیص داده نشوند، می‌توانند اثرات جبران‌ناپذیری بر رشد و سلامت کودک بگذارند، درباره علایم بیماری‌های کلیوی در کودکان گفت:‌ این علائم در کودکان مشابه بزرگسالان است اما به دلیل ناتوانی کودک در بیان مشکلات، تشخیص دشوارتر است.

او اختلال در رشد، بی‌قراری، اختلال خواب، کاهش یا افزایش وزن و عفونت‌های ادراری را از نشانه‌های مهم بیماری کلیوی در کودکان عنوان کرد و افزود: در کشور ما غربالگری بیماری‌های کلیه در کودکان با استانداردهای جهانی هم‌تراز است.

شایع‌ترین مشکلات کلیوی کودکان

این فوق تخصص کودکان با اشاره به شیوع بالای عفونت‌های ادراری در کودکان بیان کرد: عفونت ادراری پس از سرماخوردگی، دومین بیماری شایع در کودکان است و اگر درمان نشود می‌تواند منجر به از بین رفتن کلیه شود.

به تاکید این متخصص اختلال در یادگیری کنترل ادرار، شب‌ادراری پس از پنج سالگی، سنگ کلیه و مصرف خودسرانه داروها هم از دیگر مشکلات شایع در کودکان است.

یوسفی با تاکید بر نقش تغذیه صحیح در سلامت کلیه کودکان بیان کرد: عادات غذایی نادرست، مصرف تنقلات و نوشیدنی‌های صنعتی می‌تواند عملکرد کلیه را مختل کند. مصرف مایعات کافی به‌ویژه در فصل گرما، ورزش همراه با نوشیدن آب و پرهیز از نوشیدنی‌های قندی برای پیشگیری از آسیب به کلیه‌ها ضروری است.

ضرورت پیشگیری

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک نارسایی کلیه را یکی از مشکلات جدی کودکان عنوان کرد و گفت: این بیماری پنج مرحله دارد که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به دیالیز و پیوند کلیه منجر شود.

یوسفی توصیه کرد والدین از مصرف داروی خودسرانه پرهیز کنند، به توصیه‌های مراکز بهداشتی معتبر توجه داشته باشند و سلامت کودکان را جدی بگیرند.

