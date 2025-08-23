En
درخواست رهبری از لاریجانی چه بود؟

در اوّلین جلسه بعد از به عهده گرفتن این مسئولیّت خواسته‌ اصلی ایشان رهبر انقلاب بود که در کل، تمام تلاشمان را بکنیم که منافع ملّی کشور به‌خوبی صیانت بشود و امنیّت پایداری پیدا بکنیم.
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۰ 23 August 2025
 علی لاریجانی در مورد خواسته اصلی مقام معظم رهبری پس از مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی گفت: نظر ایشان این است که با استقامت و پایداری و صلابت، این کار دنبال بشود. سلوک ایشان هم همین‌طور است.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR بیان کرد:

وی ادامه داد: نظر ایشان اصلاً این است که با استقامت و پایداری و صلابت، این کار دنبال بشود. سلوک ایشان هم همین‌طور است من در طول این دوران جنگ هم هیچ زمانی کوچک‌ترین تردیدی در ایشان در راهی که دارند می‌پیمایند ندیدم. [در آن دوره جنگ هم با ایشان] ارتباط داشتم و کاملاً رهنمودهایشان به ما می‌رسید.

لاریجانی گفت: ما یک جلساتی هم داشتیم، نظراتمان را هم مستمرّاً برای ایشان ارسال می‌کردیم، بازخوردش هم به ما می‌رسید و کاملاً مشهود بود؛ الان هم که بعد از جنگ، ارتباطات ما بیشتر است. ایشان در راهشان خیلی بااطمینان گام برمی‌دارند و این رفتارشان خیلی شبیه به امام است. 

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: مرحوم شهید مطهّری بعد از ملاقات با امام در پاریش فرمودند که من ایشان را مؤمن به راه و مؤمن به مردم و مؤمن به خدا و متوکّل به خدا دیدم. در این قضایا هم من چنین حالی را در حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای دیدم. یعنی گام‌هایشان با کمال اطمینان است و خب این از خصوصیّات رهبرانی است که مسیر الهی را طی می‌کنند و هدف‌گرا هستند.

 

