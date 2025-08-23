نرخ دلار در هفته جدید چند درصد تغییر می کند؟

En
یک کارشناس بازار ارز به وضعیت بازار ارز در هفته آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به تعطیلات و مناسبت‌های مذهبی همچون شهادت امام رضا (ع)، انتظار نمی‌رود که نوسانات چشمگیری در آغاز هفته آینده مشاهده کنیم. به احتمال زیاد نوسانات در این روزها بسیار جزئی و در حد محدودی خواهد بود.
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۰ 23 August 2025
هومن زنگنه در خصوص نوسانات اخیر قیمت دلار اظهار کرد: در هفته گذشته، نوسانات جهانی قیمت ارز به شدت قابل توجه نبوده و تغییرات اندک و جزئی را تجربه کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین؛ به گفته او، در روزهای آینده نیز هیچ تغییرات عمده‌ای در قیمت دلار پیش‌بینی نمی‌شود.

زنگنه به وضعیت بازار ارز در هفته آینده اشاره کرد و گفت: با توجه به تعطیلات و مناسبت‌های مذهبی همچون شهادت امام رضا (ع)، انتظار نمی‌رود که نوسانات چشمگیری در آغاز هفته آینده مشاهده کنیم. به احتمال زیاد نوسانات در این روزها بسیار جزئی و در حد محدودی خواهد بود.

وی افزود که عواملی چون سیاست‌های اقتصادی دولت و روند مذاکرات می‌توانند تاثیر زیادی بر قیمت دلار و دیگر ارزها داشته باشند. در این میان، بحث قیمت طلا و وضعیت بازار جهانی نیز نقشی غیرقابل‌انکار ایفا خواهد کرد.

زنگنه همچنین به افزایش پیش‌بینی‌شده قیمت طلا در ماه‌های آینده اشاره کرد و توضیح داد که تصمیمات کلیدی از سوی بانک جهانی و فدرال رزرو آمریکا، به‌ویژه سیاست‌های مالیاتی جدید در کشورهای بزرگ مانند آمریکا و چین، تاثیر مستقیمی بر روند قیمت طلا خواهند گذاشت و به تبع آن، قیمت دلار را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

این کارشناس بازار ارز در پایان صحبت‌های خود ابراز امیدواری کرد که قیمت‌ها در کشور به‌ویژه در بازار ارز و طلا در یک ثبات نسبی قرار گیرد تا از هرج و مرج و نوسانات ناگهانی در بازار جلوگیری شود. آرزویم این است که با ثبات در قیمت‌ها، همکارانم بتوانند به‌طور مؤثر از این روند بهره‌برداری کنند و بازار از بی‌ثباتی و آشفتگی در امان بماند.

