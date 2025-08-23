En
چرنوبیل دوباره در کانون توجه!

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: صبح پنجشنبه، تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چرنوبیل با صدای انفجارهای متعدد مواجه شد. بعداً به آن‌ها اطلاع داده شد که چندین پهپاد بر فراز منطقه ممنوعه، تقریباً در ۵ کیلومتری محل شناسایی شده‌اند و صداهایی که شنیده شده، صدای شلیک ضدهوایی بوده است.
کد خبر: ۱۳۲۴۱۹۹
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۵ 23 August 2025
|
2263 بازدید
|
۲

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) گزارش داد که صدای چندین انفجار در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین شنیده شده و چندین پهپاد در منطقه ممنوعه، در حدود ۵ کیلومتری محل، شناسایی شده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در میان درگیری‌های جاری، از افزایش خطرات امنیتی در تأسیسات هسته‌ای اوکراین خبر داده است.

این آژانس روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که طی هفته گذشته، تیم‌های مستقر در نیروگاه‌های هسته‌ای چرنوبیل، خملنیتسکی، ریون و جنوب اوکراین تقریباً هر روز صدای آژیر حمله هوایی را شنیده‌اند.

در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا (ZNPP)، تیم آژانس تقریباً هر روز شاهد درگیری‌های نظامی بوده‌اند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: صبح پنجشنبه، تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چرنوبیل با صدای انفجارهای متعدد مواجه شد. بعداً به آن‌ها اطلاع داده شد که چندین پهپاد بر فراز منطقه ممنوعه، تقریباً در ۵ کیلومتری محل شناسایی شده‌اند و صداهایی که شنیده شده، صدای شلیک ضدهوایی بوده است.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: موضع من همچنان ثابت است. من عمیقاً نگران افزایش گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های پهپادی در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای هستم. من درخواست خود را برای خویشتن‌داری حداکثری برای جلوگیری از یک حادثه هسته‌ای تکرار می‌کنم.

به گزارش ایرنا، در بهمن ماه سال گذشته بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمله پهپادی به دیواره بیرونی گنبد نیروگاه چرنوبیل و سوراخ شدن آن در نتیجه این حمله را تأیید کرد.

واحد چهار نیروگاه اتمی چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ میلادی منفجر شد و ابری از مواد تشعشع‌زا را در اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپا گسترانید که بعدها با کمک‌های بین‌المللی در یک حفاظ بتنی و فولادی محصور شد.

 

برچسب ها
انفجار چرنوبیل نیروگاه هسته ای خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
1
3
پاسخ
روسیه ی کثیف آخرش دنیا رو به فنا میده ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
0
پاسخ
کی میخواهید بفهمید که چین روسیه هرگز به ما کمک نمیکنن بلکه دنبال منابع طبیعی ما هستند تا یخ این رو ثابت کرده نمونش جنگ دوازده روزه
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

tabnak.ir/005YU3
tabnak.ir/005YU3