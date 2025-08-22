تا پایان سال۱۴۰۴ طلا بخریم یا بفروشیم؟

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به ۳۳۳۵ دلار و ۲۲ سنت رسید. هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز با ۰.۱ درصد کاهش، ۳۳۷۸ دلار و ۷۰ سنت معامله شد.

شاخص دلار آمریکا در نزدیکی بالاترین سطح دو هفته اخیر خود قرار گرفت و جذابیت طلا را برای خریداران خارجی کاهش داد. مقامات فدرال رزرو، پنجشنبه تحت تاثیر آمادگی سرمایه گذاران برای برگزاری سخنرانی پاول در روز جاری، نسبت به طرح کاهش نرخ بهره در ماه میلادی آینده تمایلی نداشتند.

«تیم واتر»، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید»، گفت: با توجه به اینکه توافق صلح روسیه و اوکراین هنوز امکان پذیر است و دلار آمریکا برخی از خریداران را جذب می‌کند، طلا با موانعی رو‌به‌رو است، اما اگر پیام جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا به عنوان یک تغییر مثبت تفسیر شود، دلار آمریکا می‌تواند خنثی شود و طلا ممکن است دوباره در مسیر صعودی قرار گیرد.

طبق ابزار دیده بان فدرال شرکت CME، بازار‌های آتی، احتمال ۷۵ درصدی کاهش نرخ بهره در ماه میلادی آینده را دادند. داده‌های اخیر نیروی کار آمریکا نشان داد که همزمان با رشدتعداد متقاضیان بیمه بیکاری در هفته قبل به بالاترین حد خود در چهار سال گذشته، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در آمریکا هفته گذشته، بیشترین افزایش را در حدود سه ماه گذشته داشته است. چالش پیش روی سیاست‌گذاران فدرال رزرو این است که حتی با وجود نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار، تورم همچنان بالاتر از هدف دو درصدی بانک مرکزی آمریکاست و به دلیل افزایش شدید تعرفه‌های واردات توسط دولت ترامپ، می‌تواند بالاتر هم برود.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد کاهش، به ۳۸ دلار و ۱۴ سنت رسید، هر اونس پلاتین با ۰.۶ درصد کاهش، به ۱۳۴۵ دلار و ۵۳ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۱۱۲ دلار معامله شد.