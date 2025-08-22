En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اظهارات مادر «حدیثه اسلامی» درباره جزئیات قتل دخترش

برای نخستین بار، مادر «حدیثه اسلامی» عکاس ۲۶ ساله مشهدی از ناگفته‌های قتل دخترش پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۲۴۱۲۶
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۵ 22 August 2025
|
1153 بازدید

اظهارات مادر «حدیثه اسلامی» درباره جزئیات قتل دخترش

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، قتلی که دو سال قبل با شلیک گلوله و دسیسه همسر حدیثه رقم خورد و به یکی از پرونده‌های جنجالی مشهد تبدیل شد. 

رسیدگی به این پرونده قضایی در حالی ادامه دارد که شوهر حدیثه با قید وثیقه آزاد است. متهم ردیف اول با رای دادگاه به قصاص و متهم ردیف دوم به ۲۵ سال حبس محکوم است.اجرای این حکم در انتظار تأیید از سوی قضات دیوانعالی کشور است.

دو هفته بی‌خبری مطلق از زن فیلمبردار مشهدی، پخش عکس‌های متعدد او در فضای مجازی، تحمل نگرانی مادر حدیث اسلامی، سرانجام خوبی نداشت تا این‌که او و خانواده‌اش شب‌جمعه گذشته تلخ‌ترین خبر زندگی‌شان را شنیدند.
 
جسد این زن جوان ۲۶ساله در حالی‌که با شلیک گلوله جنگی به سرش به قتل رسیده بود، حوالی روستای بهار در جاده خین عرب پیدا شد.
 
معمای رازآلود حدیث بالاخره حل شد، اما با پیداشدن جسدش از زیر خروارها خاک. دوستانش برایش استوری و پست تسلیت می‌گذارند و یک جمله را مدام تکرار می‌کنند: «حیف تو حدیث». صدای مادر حدیث از شدت گریه و بیقراری ‌گرفته و سخت صحبت می‌کند.
 
جزییات قتل حدیث اسلامی فیلمبردار جشن های عروسی
 
او در گفت‌وگویی از اتفاقاتی پرده برمی‌دارد که منجر به قتل دخترش شد: «حدیث تک دختر و مونسم بود. بدون هم نمی‌توانستیم نفس بکشیم.
 
حالم خوب نیست. دخترم چهارسال پیش در یک مجلس عروسی و از طریق یکی از دوستان دامادم با او آشنا شد.
 
حدیث موضوع را با من در میان گذاشت و متوجه شدم او همسر و دو فرزند دارد. مسعود به من می‌گفت: عاشق دخترت هستم. به دخترم خیلی التماس‌ کردم با او ازدواج نکند چون با خون دل او را بزرگ کرده بودم.
 
برایش ماشین خریده بودم و دستش هم در جیب خودش بود. خودم هم از او حمایت می‌کردم که این شبهه ایجاد نشود به خاطر پول با مسعود ازدواج می‌کند.
 
اما حدیث گفت عاشق مسعود هستم. ‌کاری به زندگی و همسرش ندارم و زندگی من جداست. این آقا دائم به من التماس و گریه و زاری می‌کرد که بیا و رضایت بده ما با هم ازدواج کنیم. بالاخره ازدواج کردند. واقعا نمی‌دانم درمورد او چه بگویم.
 
برای خودم متاسف باشم یا او. فکر نمی‌کردم چنین بلایی سر دخترم بیاورد. دامادم حتی برای ازدواج یک باغ را پشت قباله دخترم انداخت و گفت، برای حدیث باشد تا اگر اتفاقی برایم افتاد او بدون پشتوانه نماند. این باغ البته قبلا یک زمین بود اما با هم کار کردند و سروسامانش دادند.»
 
بعد از ازدواج اما، مسعود چهره دیگری از خود نشان داد و حدیث هم از این موضوع ناراحت بود. یک روز که دعوای‌شان شده بود، با مادرش درددل کرد. مادر حدیث آه بلندی کشید و ادامه داد: «گفتم مادر جان گریه نکن. دعوای زن و شوهری است. حدیث گفت مامان مسعود خیلی دروغ می‌گوید و پنهانکاری دارد.
 
حدیث از دروغ متنفر بود و می‌گفت کلی خواستگار داشتم اما با یک مرد زن‌دار ازدواج کردم.
 
مدتی پیش به شمال رفته بودم که دامادم صبح با من تماس‌گرفت. هیچ‌وقت دم صبح زنگ نمی‌زد. پرسید مامان کجایی‌؟ گفتم شمالم. گفت کی برمی‌گردی دلم برایت تنگ شده است.
 
با این حرف‌ها به او شک‌ کردم که چرا این حرف‌ها را می‌زند. گفتم چیزی شده است؟ گفت نه فقط دلم تنگ‌شده و می‌خواستم ببینم کجایی. ۱۵ ــ ۱۰ روز بعد از این‌که از شمال برگشتم، دنبال مدرکی می‌گشتم.
 
مدارک را در کیفی نگه‌می‌دارم که رمز داشت. دیدم رمزش بهم خورده است.
 
شک کردم که چه اتفاقی افتاده و جز دخترم کسی کلید خانه را ندارد. باعجله مدرک را برداشتم و رفتم تا کارم را انجام دهم.
 
همان موقع هم فکرم به این سمت رفت که چرا سندماشین و قولنامه باغ در کیف نبود. از دخترم پرسیدم تو بردی؟ گفت نه. دادم به تو و داخل کیسه گذاشتی.
 
گفتم: رمزش خراب است و قباله هم نیست! همه جا را گشتم اما قولنامه را پیدا نکردم. یک روز به دخترم گفتم اگر چیزی بگویم ناراحت نمی‌شوی؟ گفت لابد همان چیزی است که من هم می‌خواهم بگویم. گفتم مامان من به شوهرت شک دارم.»
 
حدیث به مادرش گفت وقتی شمال بودی مسعود به او گفته یک میلیارد تومان پول نیاز دارد و می‌خواهد وام بگیرد که حدیث هم گفته بود قولنامه دست مادرم است. مادر به حدیث گفت که از شوهرش بپرسد آیا او قولنامه را برداشته است؟ با مطرح‌شدن بحث قولنامه مسعود ناراحت شد.
 
«من همیشه نگران دخترم بودم و برای همین دائم با او تماس می‌گرفتم. شب حادثه می‌خواست نزد شوهرش برود. وقتی به خین عرب رسید، به دخترم زنگ زدم و گفتم کجایی؟ گفت هنوز به باغ نرسیدم و برسم عکس می‌فرستم.
 
۱۰دقیقه شد ۲۰دقیقه اما دخترم تماس نگرفت. به او زنگ زدم جواب نداد. پیام هم دادم، باز جواب نداد.
 
دوبار به شوهرش زنگ زدم او هم جواب نداد. بارسوم جواب داد و وقتی پرسیدم حدیث کجاست گفت ۱۰دقیقه دیگر می‌رسد. گفتم چرا هیچ‌کدام جوابم را نمی‌دهید. گفت حدیث نزدیک باغ است. استرس داشتم. دوباره به گوشی‌های حدیث زنگ زدم، هر دو خطش خاموش بود.
 
بعد مسعود دامادم زنگ زد و گفت حدیث یا تصادف‌ کرده یا او را خفت کرده‌اند خودت را برسان. به سرعت از خانه به سمت باغ حرکت کردم و وقتی رسیدم دامادم در حالی‌که خیس عرق بود و چراغ‌قوه داشت، خودش را به من رساند. خودش پشت فرمان ماشین نشست و اجازه نداد من بنشینم.
 
دائم عرق سرد می‌کرد و سرش گاهی به فرمان ماشین نزدیک می‌شد. از استرس گریه می‌کردم و می‌گفتم پس دخترم کجاست؟ بعد سراغ پلیس۱۱۰رفتیم و به همکاران دخترم زنگ زدم. نگاهم به صورتش افتاد. کنار گوش مسعود ورم کرده و روی پیشانی‌اش هم رد ناخن بود.
 
گفتم چه شده که باد کرده؟ پشت پلکت هم انگار خراشیدگی دارد که گفت به در خورده است.» تکرار اتفاقات آن شب، مادر حدیث را بهم ریخت اما دوباره به خودش مسلط شد: «قبل از این‌که بدانم حدیثم کشته شده است، دامادم راحت به خانه‌مان می‌آمد اما تن و بدنش غرق در عرق بود و هیچ اشکی نمی‌ریخت. این اواخر به زور می‌خواست قولنامه را از دخترم بگیرد و انگار حدیث هم به حالت لج افتاده بود.»
 
پس از کشف جسد دختر فیلمبردار، حرف و حدیث‌هایی درخصوص همکاری شوهرش با یک نفر دیگر برای قتل حدیث اسلامی وجود داشت که مادر او درباره عامل اصلی قتل می‌گوید: «لحظه‌ای‌که به آگاهی رفتم، دامادم را دستگیر کرده بودند.
 
آن موقع از شنیدن خبر قتل دخترم به شدت حالم بد شد و برای همین مرا به خانه برگرداندند. بعد از آن هم موقعیتی پیش نیامد که دراین باره با آنها صحبت‌ کنم. مسعود را هم هنوز ندیده‌ام که از او سوال‌کنم چرا و به چه علت دخترم را به قتل رسانده. بعد‌ها در خبرها شنیدم که پلیس گفته دخترم را قاتل اجیر شده کشته است.»
 
 روایت دادستان از قتل دختر فیلمبردار
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز خراسان رضوی هم در‌خصوص پرونده قتل حدیث اسلامی دستور ویژه برای انجام تحقیقات کامل صادر کرد. محمدحسین درودی افزود: در پی مفقود شدن حدیث اسلامی درمشهد توسط همسر ومادر وی و طرح شکایت، پرونده قضایی تشکیل و اقدامات قانونی آغاز شد. پس از انجام تحقیقات مقدماتی، همسر نامبرده به‌عنوان مظنون بازداشت و سپس دو فرد دیگر نیز دستگیر شدند.
 
پس از انجام اقدامات فنی، مشخص شد قتل باهمدستی همسر این خانم و توسط فرد اجیرشده، انجام شده است. طبق شواهد پرونده تا این مرحله از تحقیقات و بر‌اساس اقرار متهمان، اتهام همسر مقتول معاونت در قتل و اتهام فرد اجیر شده، مباشرت در قتل است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
قتل اعدام قصاص قتل همسر گفتگوی اختصاصی
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
لحظات اعدام قاتل سفاک چهار عضو یک خانواده
انتقادات تند خداداد عزیزی از بازی امشب تراکتور
توضیحات دادستان ری درباره آتش‌سوزی شهرری
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
تاکسی‌های اینترنتی در مسیر حذف راننده
عکس العمل ایران به نامه فعالسازی مکانیزم ماشه
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YSs
tabnak.ir/005YSs