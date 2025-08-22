علت افزایش مبلغ قبوض آب چیست؟

در روزهای اخیر، افزایش مبلغ قبوض آب برای برخی مشترکان پرسش‌هایی ایجاد کرده که بررسی‌های صنعت آب نشان می‌دهد این افزایش، علاوه بر تغییرات تعرفه، تحت‌تأثیر نحوه صدور قبوض در دوره اخیر نیز قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، آنطور که عیسی بزرگ‌زاده ـ سخنگوی صنعت آب کشور ـ اعلام کرده، تعرفه آب در سال جاری حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که نرخ آب غیر یارانه‌ای از ۷۰۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان رسیده است.

با این حال، او تأکید کرد که بخش قابل‌توجهی از افزایش مبلغ قبوض به دلیل صدور قبوض تجمیعی است و نه صرفاً تغییر در نرخ‌ها.

قبوض تجمیعی و علت محاسبه جدید

بزرگ‌زاده توضیح داد که در دوره موسوم به «دفاع مقدس ۱۲روزه»، به دلیل محدودیت در قرائت حضوری کنتورها، قبوض بر اساس برآورد مصرف صادر شد. در این مدت، حدود ۴۵ درصد مشترکان قبوض برآوردی را پرداخت کردند و ۵۵ درصد دیگر مبلغی واریز نکردند.

با پایان این دوره و انجام قرائت واقعی کنتورها، قبوض جدید بر اساس مصرف واقعی صادر شده و دو دوره معوقه ـ در مجموع حدود ۷۰ روز ـ در یک قبض لحاظ شده است. همین موضوع باعث شده که مبلغ قبوض در مقایسه با دوره‌های قبل افزایش پیدا کند.

ترکیب افزایش تعرفه و محاسبه دقیق مصرف

افزایش ۲۸ درصدی تعرفه به همراه تجمیع دو دوره مصرفی باعث شده است که مبالغ قبوض در این دوره بیشتر از حد معمول باشد. به گفته سخنگوی صنعت آب، این تغییرات به معنی شفاف‌تر شدن محاسبه قبوض و صدور فیش بر اساس مصرف واقعی است و به مشترکان کمک می‌کند تا تصویر دقیق‌تری از الگوی مصرف خود داشته باشند.

هدف از اصلاحات؛ شفافیت و مدیریت بهتر مصرف

سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد که این تغییرات با هدف شفاف‌سازی محاسبه هزینه‌ها و کمک به مدیریت بهینه مصرف آب انجام شده است. همچنین، شرکت‌های آب و فاضلاب آماده هستند در صورت نیاز، جزئیات محاسبه قبوض و نحوه اعمال تعرفه‌ها را برای مشترکان توضیح دهند.

در واقع، افزایش مبلغ قبوض آب در این دوره بیشتر ناشی از تجمیع دو دوره مصرفی و صدور فیش بر اساس قرائت واقعی است و تنها بخشی از آن به تغییرات تعرفه‌ای مربوط می‌شود. با این رویکرد، شرکت‌های آب و فاضلاب تلاش دارند تا نحوه محاسبه هزینه‌ها شفاف‌تر شود و امکان مدیریت دقیق‌تر مصرف برای مشترکان فراهم شود.