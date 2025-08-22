En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمادگی لوکاشنکو برای میزبانی نشست زلنسکی و پوتین

رئیس جمهور بلاروس امروز (جمعه) گفت‌ کشورش آماده است تا مکانی را برای دیدار بین پوتین و زلنسکی مهیا کند.
کد خبر: ۱۳۲۴۱۰۵
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۱ 22 August 2025
|
535 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس در جریان گفت‌وگو با خبرنگاران تایید کرد که مینسک را به عنوان محلی ایده آل برای مذاکرات بین «ولادیمیر پوتین» و «ولودیمیر زلنسکی» روسای جمهور روسیه و اوکراین مدنظر دارد.

وی افزود: «مینسک می‌تواند محلی مناسب و ایده آل برای مذاکرات درباره سازش اوکراین باشد اما خیال پردازی صِرف برای این منظور کافی نیست.»

به گفته رئیس جمهور بلاروس، اگر روسیه و اوکراین به توافقی دست پیدا کنند و تصمیم بگیرند تا به آن عمل کنند، بلاروس هر چیزی را که لازم باشد همین فردا تهیه و تامین می‌کند. مینسک و مسکو اصرار خواهند داشت که اوکراین در آینده به سکوی پرشی برای حمله تبدیل نشود.

وی ادامه داد کاهش نیروهای اوکراینی یا اعمال محدودیت بر تسلیحات، تضمین کافی برای صلح آینده در منطقه نیست.

لوکاشنکو در ادامه به خبرنگاران گفت بلاروس به این نتیجه رسیده که به تدریج روابطش را با آمریکا بهبود بخشد.

وی خاطرنشان کرد: «ما روابطی با آمریکا ایجاد خواهیم کرد. این چیزی است که به دنبالش هستیم.»

رئیس جمهور بلاروس همچنین افزود: «مینسک یکسری گام‌هایی در راستای بهبود روابط با آمریکا برداشته و اکنون منتظر اقدامات متقابل از سوی واشنگتن است.»

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
بلاروس روسیه ولادیمیر پوتین زلنسکی اوکراین پایان جنگ خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: اوکراین شانسی برای پیروزی ندارد
زلنسکی: حاضر به دیدار با پوتین و ترامپ در مسکو نیستم
۱۰ کشور آماده اعزام نظامی به اوکراین می‌شوند
پوتین به شرط حل مسائل کلیدی، آماده نشست با زلنسکی است
جزئیات دیدار ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید
ترامپ: اوکراین نباید با روسیه سرشاخ می‌شد
اظهار آمادگی زلنسکی برای مذاکره مستقیم با پوتین
اتحادیه اروپا: نمی‌توان به وعده‌های «پوتین» اعتماد کرد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
لحظات اعدام قاتل سفاک چهار عضو یک خانواده
انتقادات تند خداداد عزیزی از بازی امشب تراکتور
توضیحات دادستان ری درباره آتش‌سوزی شهرری
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
تاکسی‌های اینترنتی در مسیر حذف راننده
عکس العمل ایران به نامه فعالسازی مکانیزم ماشه
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YSX
tabnak.ir/005YSX