آمادگی لوکاشنکو برای میزبانی نشست زلنسکی و پوتین

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس در جریان گفت‌وگو با خبرنگاران تایید کرد که مینسک را به عنوان محلی ایده آل برای مذاکرات بین «ولادیمیر پوتین» و «ولودیمیر زلنسکی» روسای جمهور روسیه و اوکراین مدنظر دارد.

وی افزود: «مینسک می‌تواند محلی مناسب و ایده آل برای مذاکرات درباره سازش اوکراین باشد اما خیال پردازی صِرف برای این منظور کافی نیست.»

به گفته رئیس جمهور بلاروس، اگر روسیه و اوکراین به توافقی دست پیدا کنند و تصمیم بگیرند تا به آن عمل کنند، بلاروس هر چیزی را که لازم باشد همین فردا تهیه و تامین می‌کند. مینسک و مسکو اصرار خواهند داشت که اوکراین در آینده به سکوی پرشی برای حمله تبدیل نشود.

وی ادامه داد کاهش نیروهای اوکراینی یا اعمال محدودیت بر تسلیحات، تضمین کافی برای صلح آینده در منطقه نیست.

لوکاشنکو در ادامه به خبرنگاران گفت بلاروس به این نتیجه رسیده که به تدریج روابطش را با آمریکا بهبود بخشد.

وی خاطرنشان کرد: «ما روابطی با آمریکا ایجاد خواهیم کرد. این چیزی است که به دنبالش هستیم.»

رئیس جمهور بلاروس همچنین افزود: «مینسک یکسری گام‌هایی در راستای بهبود روابط با آمریکا برداشته و اکنون منتظر اقدامات متقابل از سوی واشنگتن است.»