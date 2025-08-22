En
زمان واریز سهمیه جدید بنزین اعلام شد

۶۰ لیتر سهمیه بنزین شهریور ۱۴۰۴ خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری، بامداد شنبه (یکم شهریور) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۶۰
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۶ 22 August 2025
|
832 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین شهریورماه، ششمین سهمیه ۱۴۰۴ است که به کارت‌های هوشمند سوخت شخصی واریز می‌شود، همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت شارژ می‌شود.

سهمیه‌بندی بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ‌۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها هم‌اکنون ۶ ماه است، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، در صورت استفاده‌ نکردن، حداکثر تا ۶ ماه در کارت‌های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
