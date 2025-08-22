En
واکنش وزیر کار به خبر افزایش دوباره دستمزد کارگران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق در سال جاری، برنامه‌ای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۷ 22 August 2025
به گزارش تابناک، احمد میدری ۳۰ مرداد، در بازدید از صنایع شهرستان قوچان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: هدف اصلی بازدیدها، شناسایی و رفع مسائل واحدهای تولیدی و ذی‌نفعانی همچون کارگران، سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی است.

وی درباره ایجاد منطقه ویژه اقتصادی قوچان افزود: مجوز این طرح صادر شده اما به دلیل اینکه یک نهاد دولتی یا عمومی معتبر باید مسئولیت راه‌اندازی آن را برعهده بگیرد، شرکت انبارهای عمومی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی انتخاب شده است. با ظرفیت‌های صنعتی شهرستان امیدواریم این اقدام هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

میدری به موضوع تقویت امکانات ورزشی کارگران نیز اشاره کرد و گفت: با استفاده از منابع مسئولیت اجتماعی و اعتبارات وزارتخانه، زمینه راه‌اندازی ورزش‌های کارگری فراهم خواهد شد.

وزیر کار همچنین از پیگیری برای تجهیز بیمارستان وابسته به دانشگاه در قوچان خبر داد و گفت: قرار است برای خرید دستگاه ام‌آرآی با هزینه ۶۰ میلیارد تومان، نیمی از مبلغ توسط سازمان تأمین اجتماعی و از طریق پیش‌خرید خدمات کارگران از دانشگاه پرداخت شود.

وی در ادامه از بررسی مشکلات یکی از واحدهای بزرگ صنعتی شهرستان در کمیسیون‌های تخصصی طی هفته آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: رشد ۴۰ درصدی دستمزدها در سال جاری فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کرده است؛ با توجه به شرایط سخت تولیدکنندگان، از جمله مشکل قطعی برق، افزایش مجدد حقوق در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

میدری همچنین درباره موضوع مسکن کارگری تصریح کرد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی امیدواریم طرح‌هایی برای بهبود وضعیت مسکن کارگران اجرایی شود.

