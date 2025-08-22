En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آتش سوزی در چالوس ادامه دارد

نیروهای منابع طبیعی و گروه‌های مردمی همچنان در محل حادثه حضور دارند و تلاش برای مهار آتش‌سوزی ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۴۳
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۶ 22 August 2025
|
1536 بازدید
آتش سوزی در چالوس ادامه دارد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر از ادامه عملیات مهار آتش‌سوزی در مراتع ارتفاعات درآکین شهرستان چالوس خبر داد.

مهرداد خزایی‌پول اظهار داشت: عصر پنجشنبه آتش‌سوزی در مراتع منطقه درآکین به سمت داوه از مسیر روستای گیجان رخ داد. این حریق در ارتفاعات حدود سه‌هزار متری به وقوع پیوسته و فاصله نزدیک‌ترین روستا تا محل حادثه حدود چهار تا پنج ساعت پیاده‌روی است. به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه، هماهنگی‌ها برای اعزام بالگرد انجام شده اما این اقدام منوط به تأیید شرایط جوی از سوی سازمان هواشناسی خواهد بود.

وی افزود: هم‌اکنون دو اکیپ از نیروهای حفاظتی شهرستان به همراه گروه‌های مردمی روستاهای اطراف در منطقه حضور دارند و عملیات اطفای حریق ادامه دارد. به علت نبود پوشش آنتن تلفن همراه در ارتفاعات، ارتباط با نیروهای حاضر در محل دشوار است. همچنین در خصوص عمدی بودن حادثه و سطح دقیق آتش‌سوزی، اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

نیروهای منابع طبیعی و گروه‌های مردمی همچنان در محل حادثه حضور دارند و تلاش برای مهار آتش‌سوزی ادامه دارد.

 

 

 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
آتش سوزی چالوس مهار آتش مهار آتش سوزی آتش سوزی جنگل
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش‌سوزی در زاگرس سرانجام خاموش شد
تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزیِ جنگل‌های مازندران
مهار آتش‌سوزی منطقه حفاظت‌شده جهان‌نما گلستان
مهار آتش سوزی جنگل کرخه در شوش
دستورات رییس‌جمهور برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌ها
مهار هشتمین آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع گچساران
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YRX
tabnak.ir/005YRX