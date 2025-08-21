اعلام زمان امتحانات نهایی پایه دوازدهم

مهدی مرتضوی روز پنجشنبه افزود: بر این اساس، امتحانات روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ طبق برنامه تعیینشده برگزار خواهد شد لذا در این روز دانشآموزان پایه دوازدهم دروس ریاضی ۳، فلسفه ۲ و ریاضیات گسسته را امتحان خواهند داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی عنوان کرد: این امتحانات در رشتههای ریاضی-فیزیک، علوم انسانی ، تجربی و معارف برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: تعداد ۶۳۴ دانشآموز در ۱۳ حوزه در ۱۲ شهرستان استان باید روز شنبه در حوزههای امتحانی حضور یابند و مطابق برنامه زمانبندیشده در امتحانات خود شرکت کنند.
وی افزود: سایر امتحانات داخلی مدارس در این ایام لغو شده و زمان امتحان لغو شده توسط مدرسه به اطلاع دانشآموزان و والدین خواهد رسید تا هیچ اختلالی در روند آموزشی ایجاد نشود و دانشآموزان با آمادگی کامل در امتحانات شرکت کنند.
مرتضوی در پایان تأکید کرد که تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری منظم امتحانات در شرایط فعلی فراهم شده و خانوادهها و دانشآموزان نگرانی از بابت تعطیلات نداشته باشند.
