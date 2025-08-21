En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام زمان امتحانات نهایی پایه دوازدهم

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: امتحانات نهایی پایه دوازدهم به صورت نهایی و کشوری طبق برنامه ابلاغی، اول شهریور ماه در استان برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۲۳
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۰ 21 August 2025
|
585 بازدید


مهدی مرتضوی روز پنجشنبه افزود: بر این اساس، امتحانات روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴ طبق برنامه تعیین‌شده برگزار خواهد شد لذا در این روز دانش‌آموزان پایه دوازدهم دروس ریاضی ۳، فلسفه ۲ و ریاضیات گسسته را امتحان خواهند داد.


به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی عنوان کرد: این امتحانات در رشته‌های ریاضی-فیزیک، علوم انسانی ، تجربی و معارف برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: تعداد ۶۳۴ دانش‌آموز در ۱۳ حوزه در ۱۲ شهرستان استان باید روز شنبه در حوزه‌های امتحانی حضور یابند و مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده در امتحانات خود شرکت کنند.

وی افزود: سایر امتحانات داخلی مدارس در این ایام لغو شده و زمان امتحان لغو شده توسط مدرسه به اطلاع دانش‌آموزان و والدین خواهد رسید تا هیچ اختلالی در روند آموزشی ایجاد نشود و دانش‌آموزان با آمادگی کامل در امتحانات شرکت کنند.

مرتضوی در پایان تأکید کرد که تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری منظم امتحانات در شرایط فعلی فراهم شده و خانواده‌ها و دانش‌آموزان نگرانی از بابت تعطیلات نداشته باشند.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
امتحانات نهایی پایه دوازدهم آموزش و پرورش خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دو راهکار ساده برای غیرحضوری شدن امتحانات نهایی
اعلام زمان نتایج امتحانات پایه دوازدهم
نتایج امتحانات نهایی امروز اعلام می‌شود
توصیه‌هایی برای موفقیت در امتحان نهایی
تکذیب لو رفتن سوالات امتحانات نهایی
نحوه برگزاری امتحانات باقی مانده دانش آموزان
آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان از فردا
۲۲ مرداد، شروع امتحانات نهایی دانش آموزان در شهریور
یازدهمی‌ها همان ۶ درس را امتحان نهایی می‌دهند
اعلام زمان برگزاری آزمون نهایی یازدهمی ها و دوازدهمی ها
نحوه برگزاری امتحانات آخر سال؛ از دبستان تا دبیرستان
جزئیات برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده
امتحانات نهایی دانش‌آموزان ۱۷ خرداد آغاز می‌شود
آغاز امتحانات نهایی از فردا
اعلام برنامه امتحانات نهایی خرداد ماه سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
پیش دانشگاهی ۳۵ ساعته می‌شود
لزوم فاصله یک‌ماهه بین امتحان نهایی و کنکور
توضیح درباره محتوای سوابق تحصیلی در کنکور
جزئیات تصویب دروس امتحان نهایی
ورود ۶ کتاب درسی جدید به پایه دوازدهم
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YRD
tabnak.ir/005YRD