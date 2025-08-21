بنیامین نتانیاهو به نوار غزه رفت!

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با انتشار ویدئویی ادعا کرد به نوار غزه رفته اما رسانه‌های عبری اعلام کردند او به مقر لشکر غزه رفته بود.

رسانه‌های عبری زبان شامگاه پنج شنبه اعلام کردند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک ویدیو کوتا اعلام کرد موافقت خود را طرح‌های ارتش اسرائیل برای کنترل شهر غزه و شکست حماس اعلام کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در همین حال و به موازات این اقدام دستورات لازم برای انجام مذاکرات فوری جهت آزادی تمامی اسرا و پایان جنگ در چارچوب شروط مورد قبول اسرائیل هم صادر شده است.

نتانیاهو در ویدیوی کوتاهی که مدت آن کمتر از یک دقیقه است ادعا کرد بعد از بازدید از منطقه غزه دستورات خود را برای انجام مذاکرات فوری جهت آزادی تمامی اسرا و پایان جنگ در چارچوب شروط اسرائیل صادر کرده است.

او در این رابطه افزود، ما در مرحله تصمیم گیری قرار داریم من به مقر لشکر غزه آمدم تا طرح پیشنهادی ارتش اسرائیل برای کنترل نوار غزه و شکست حماس را تصویب کنم.

این خبر در حالی منتشر شد که روزنامه هاارتص در گزارش خود نوشت، نتانیاهو بعد از 3 روز سکوت موافقت خود را با آغاز مذاکرات اعلام کرد.