En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش تند ایران به تحریم‌های جدید انگلیس

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه دولت انگلیس علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی را محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۹۷
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰ 21 August 2025
|
813 بازدید

 

در این بیانیه آمده است: دولت بریتانیا با تکیه بر بهانه‌های بی‌اساس و اتهامات بی‌پایه، اقدام به اعمال این تحریم‌ها کرده است؛ اقدامی که مغایر با اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها، مطابق با منشور ملل متحد بوده و تنها به روابط دوجانبه آسیب می‌زند و بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران همواره بر گفت‌وگو و احترام متقابل در روابط بین‌الملل تأکید داشته و هیچ‌گاه نه تهدیدی علیه امنیت داخلی بریتانیا طراحی یا حمایت کرده و نه اقدامی در این خصوص انجام داده است. ادعاهای مطرح‌شده در این زمینه کاملاً مردود و از اساس غیرقابل پذیرش است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در ادامه یادآور شده است: آنچه واقعاً صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کند، اقدامات تجاوزکارانه و جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل است؛ رژیمی که با ارتکاب جنایات بین‌المللی متعدد از جمله تجاوز، نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، تمامی خطوط قرمز را زیر پا گذاشته و عامل اصلی بی‌ثباتی در منطقه به شمار می‌رود. مایه شگفتی است که کشورهای غربی همچنان نسبت به اعتراضات جامعه جهانی علیه این رژیم کودک‌کش بی‌تفاوت مانده و هیچ اقدام مؤثری برای توقف جنایات آن انجام نمی‌دهند.

در پایان این بیانیه تأکید شده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر پایبندی کشورمان به اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، و همکاری سازنده در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرده و از دولت بریتانیا می‌خواهد از تداوم سیاست‌های خصمانه و اقدامات غیرقانونی و مخرب خود پرهیز کند.

وزارت امور خارجه انگلیس در تداوم مواضع غیرسازنده علیه جمهوری اسلامی ایران، ساعاتی پیش اعلام کرد که چنند شرکت بازرگانی و پتروشیمی ایرانی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
ایران لندن بریتانیا تحریم محکوم کردن تحریم های انگلیس خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محکومیت حملات نظامی آمریکا به زیرساخت‌های بندری یمن
فرانسه: جنگ غزه دیگر توجیه ندارد
تحریم بخش ساخت و ساز ایران توسط آمریکا
زلنسکی ایران را تحریم کرد
ویتکاف: کاهش تحریم ایران سیگنال واشنگتن به تهران
عراقچی: ناامیدی از تحریم دلیل مذاکره آمریکا است
دستور ترامپ بر علیه ایران، فردا صادر می‌شود
محکومیت اقدام آمریکا در اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران
نتایج گفت‌وگوهای ایران و اروپا از نگاه وال استریت‌ژورنال
اعمال تحریم جدید علیه ایران توسط آمریکا
تحریم سه ایرانی به بهانه مفقود شدن مامور سابق اف‌بی‌آی
تصمیم ترامپ برای وضع تعرفه‌های ثانویه علیه ایران
آمریکا از اعمال تحریم‌های مرتبط با ایران خبر داد
نخستین تحریم‌های دولت ترامپ علیه روسیه وضع شد
دیوان کیفری بین‌المللی تحریم ترامپ را محکوم کرد
ایران تهدیدهای ترامپ را در سازمان ملل محکوم کرد
آیا جانسون رویکرد سخت‌تری در قبال ایران خواهد داشت؟
عربستان حمله گروه‌های مقاومت به نظامیان جولانی را محکوم کرد
واکنش پکن به تهدیدات مقام‌های انگلیسی
بنی گانتز: توافق هسته‌ای ایران در بخش اورژانس است
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005YQn
tabnak.ir/005YQn