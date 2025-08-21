ارمنستان خواستار واردات گاز از ایران شد

به گفته وزیر اقتصاد ارمنستان، این کشور خواستار واردات گاز مایع از ایران برای تأمین نیازهای فوری این کشور شده است.

«گئورگ پاپویان»، وزیر اقتصاد ارمنستان، عصر پنجشنبه گفت که ارمنستان برای تأمین نیازهای فوری خود، خواستار واردات گاز از ایران شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری روسی «ریانووستی»، از ماه ژوئن، قیمت گاز مایع در پمپ بنزین‌های ارمنستان ۱.۵ برابر افزایش یافته است.

پیش از این، پاپویان از کمیسیون حفاظت از رقابت اقتصادی جمهوری خواست تا دلیل افزایش قیمت را بررسی کند. یکی از دلایلی که مقامات ذکر کردند، مشکلات در مرز گرجستان با واردات سوخت از فدراسیون روسیه بود.

او گفت: «من با وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ملاقات کردم و درخواست کردم سهمیه گاز مایع را در اختیار ما قرار دهد.»

به گفته وی، این موضوع از نظر تنوع‌بخشی به تامین‌کنندگان مهم است. پاپویان تأکید کرد: «این امر رقابت را افزایش می‌دهد و به کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند.»

ارمنستان و ایران در پروژه‌های دیگری نیز با یکدیگر همکاری دارند. قرار است پروژه انتقال برق ارمنستان به ایران در آینده‌ای نزدیک نهایی شود.

دولت ارمنستان تصمیم گرفته است ساخت خط انتقال هوایی ۴۰۰ کیلوولت ایران-ارمنستان و پست برق مربوط به آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل کند.

طبق گزارش آرکا، در نتیجه این پروژه، حجم تبادل برق میان ارمنستان و ایران از ۳۵۰ مگاوات به ۱۲۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.

درخواست وزیر اقتصاد ارمنستان از ایران درحالی است که در طول سفر اخیر «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور ایران به ارمنستان، یک بیانیه مشترک و ۱۰ تفاهم نامه و سند همکاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی امضا کردند.

گفتنی است؛ در طول این سفر، مقامات عالی‌رتبه ایران و ارمنستان در حضور سران ۲ کشور ۱۰ سند همکاری در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، گردشگری، صنعتی، آموزشی، راه و شهرسازی، هنری و بهداشت و سلامت به امضا رساندند. همچنین رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ارمنستان نیز بیانیه مشترک سفر میان ۲ کشور را امضا کردند.