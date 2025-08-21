وزیر خارجه پیشین ایران به رفتار تحقیرآمیز رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با سران کشورهای اروپایی در کاخ سفید واکنش نشان داد.

کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ

انتشار تصویری از دیدار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا با سران کشورهای اروپایی و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در کاخ سفید، واکنش‌های زیادی را برانگیخت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز این رفتار ترامپ با اروپایی‌ها را «تحقیرآمیز» توصیف کردند.

«محمدجواد ظریف» وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در این رابطه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گمان می‌کردم که G در MAGA به معنی «عالی Great» است نه «بی‌شرمانه Grotesque» رعایت نکردن حداقل ادب با میهمانان.

او در ادامه نوشت: امیدوارم اروپایی‌ها توانسته باشند در ازای این نوازش غرور ترامپ چیزی دریافت کنند؛ همانگونه که جایزه نتانیاهو برای نامزدی جایزه نویل، ترجیح هوس‌هایش بر منافع آمریکا بود.

