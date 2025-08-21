En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ

وزیر خارجه پیشین ایران به رفتار تحقیرآمیز رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با سران کشورهای اروپایی در کاخ سفید واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۷۱
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۵ 21 August 2025
|
7277 بازدید

انتشار تصویری از دیدار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا با سران کشورهای اروپایی و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در کاخ سفید، واکنش‌های زیادی را برانگیخت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز این رفتار ترامپ با اروپایی‌ها را «تحقیرآمیز» توصیف کردند. 

«محمدجواد ظریف» وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در این رابطه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گمان می‌کردم که G در MAGA به معنی «عالی Great» است نه «بی‌شرمانه Grotesque» رعایت نکردن حداقل ادب با میهمانان.

او در ادامه نوشت: امیدوارم اروپایی‌ها توانسته باشند در ازای این نوازش غرور ترامپ چیزی دریافت کنند؛ همانگونه که جایزه نتانیاهو برای نامزدی جایزه نویل، ترجیح هوس‌هایش بر منافع آمریکا بود.
 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
کاخ سفید اروپایی ها ترامپ نشست ترامپ با اروپاییان آمریکا محمدجواد ظریف زلنسکی تحقیر
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاخ‌سفید بیشتر درگیر کت‌ و‌ شلوار زلنسکی است تا طرح صلح!
عکس: تیپ زلنسکی هنگام ورود به کاخ سفید!
تصویر پربازدید دیدار ترامپ و رهبران اروپایی
ملاقات زلنسکی و رهبران اروپایی با ترامپ در کاخ سفید
اعلام آمادگی زلنسکی برای گفت‌وگوی سازنده با ترامپ
دست دوستی آمریکا به روسیه
زلنسکی درباره کریمه کوتاه آمد!
افشای پشت پرده از تحقیر متحدان ترامپ
برای تحقیر زلنسکی برنامه‌ریزی کرده بودند
کاخ‌سفید: نیازی به دیدار زلنسکی با ترامپ نیست
ترامپ: گفت‌وگوی بسیاری خوبی با زلنسکی داشتم
وعده ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید بر چین
آمریکا: زلنسکی یا باید تغییر کند یا می‌رود
تقدیر مدودف از اخراج زلنسکی از کاخ‌سفید
ماجرای صندلی خونین کاخ گلستان چیست؟
کاخ سفید به دنبال افشاگر برنامه روزانه ترامپ است
ترامپ علت عدم برگزاری کنفرانس خبری کاخ سفید را اعلام کرد
ترامپ: عجله‌ای برای معرفی گزینه‌های دایمی کابینه ندارم
ظریف: نیازی ندارد ما قدم اول را برداریم
ترامپ: ۲۰۲۴ کاخ سفید را پس می‌گیریم
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005YQN
tabnak.ir/005YQN