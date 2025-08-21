نقره طهماسبی در تیراندازی قهرمانی آسیا

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در چهارمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا امروز (پنجشنبه) نماینده کشورمان در تفنگ 10 متر نوجوانان در خط آتش ایستاد.
در پایان دور مقدماتی، محمدمهدی طهماسبی با ثبت امتیاز 628.5 بهعنوان تیرانداز نخست راهی فینال شد. در فینال این مسابقات طهماسبی پس از تیراندازی از هند بر سکوی دوم ایستاد و تیرانداز دیگری از هند نیز سوم شد.
هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری بهعنوان سرمربی و صفیه صحراگرد بهعنوان مربی برعهده دارند.
با کسب مدال نقره طهماسبی، تعداد مدالهای کشورمان در پایان روز چهارم به عدد 9 رسید.
پیش از این کاروان ایران سه مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.