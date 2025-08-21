En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نقره طهماسبی در تیراندازی قهرمانی آسیا

در ادامه رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا، طهاسمبی در تفنگ ۱۰ متر نوجوانان به مدال نقره دست یافت.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۵۸
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۱ 21 August 2025
|
487 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در چهارمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا امروز (پنجشنبه) نماینده کشورمان در تفنگ 10 متر نوجوانان در خط آتش ایستاد.

در پایان دور مقدماتی، محمدمهدی طهماسبی با ثبت امتیاز 628.5 به‌عنوان تیرانداز نخست راهی فینال شد. در فینال این مسابقات طهماسبی پس از تیراندازی از هند بر سکوی دوم ایستاد و تیرانداز دیگری از هند نیز سوم شد.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به‌عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به‌عنوان مربی برعهده دارند.

با کسب مدال نقره طهماسبی، تعداد مدال‌های کشورمان در پایان روز چهارم به عدد 9 رسید.

پیش از این کاروان ایران سه مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده بود.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
فدراسیون تیراندازی مدال نقره طهماسبی خبر فوری تیراندازی
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرمربی تیم ملی تپانچه چه کسی خواهد شد؟
عدم همکاری هندی‌ها با ایران
مدال برنز «مهمدی» نقره شد
یک طلا، یک نقره و ۳ برنز برای کشتی‌گیران ایران
عضویت سه ایرانی در کمیته‌های تخصصی فدراسیون بین‌المللی تیراندازی
مدال نقره نوجوان ایرانی در رقابت جهانی بزرگسالان
تکلیف محموله فشنگ‌های ایران در آلمان چه می‌شود؟
قهرمانی ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا
مدال نقره جام جهانی یخ‌نوردی برای ورزشکار ایرانی
با 18سال‌سابقه‌بازی‌حرفه‌ای رکورددار ایران هستم
هرکسی از فدراسیون انتقاد کند کنار گذاشته می‌شود
تیراندازی ایران به ریاست قربانی‌ در پی کسب طلاهای بیشتر از المپیک پاریس
وزیر ورزش حکم ریاست سردار قربانی در فدراسیون تیراندازی را اهدا کرد
برنز تپانچه ۱۰ متر و صعود جوهری‌خو به فینال
وزیر سایق احمدی نژاد عضو هیات رییسه فدراسیون شد
طهماسبی با تراکتورسازی قرارداد بست
بدهی میلیاردی فدراسیون تیراندازی
خداحافظی بازیکن سابق استقلال از بازیگری
بانوان تیرانداز نخستین مدال را برای تیم ایران آوردند
طهماسبی و مسلمان به درد پرسپولیس می‌خورند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005YQA
tabnak.ir/005YQA