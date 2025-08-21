رایزنی وزیران خارجه روسیه و هند درباره ایران و اوکراین

وزیر امور خارجه هند با اشاره به دیدار خود با وزیر امور خارجه روسیه در مسکو، تصریح کرد: «ما در مورد اوکراین، اروپا، ایران، غرب آسیا، افغانستان و شبه قاره هند تبادل نظر کردیم. همچنین در مورد همکاری‌هایمان در سازمان ملل، گروه ۲۰، سازمان همکاری شانگهای و بریکس صحبت کردیم.»

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه عصر پنجشنبه میزبان «سوبرامانیام جایشانکار» وزیر امور خارجه هند در مسکو بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جایشانکار درباره دیدار خود با لاوروف در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «از ملاقات امروز با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مسکو، خرسندم. بحث مفصلی در مورد روابط دوجانبه، از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی، کود، بهداشت، مهارت و تحرک، دفاع و تبادلات مردمی داشتیم.»

جایشانکار در آخر گفت: «جلسه ما به آماده‌سازی نتایج و تصمیمات برای اجلاس سالانه در اواخر امسال کمک کرد.»