یک روانشناس زبردست در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که ۵ وضعیت خوابیدن ممکن است نشان دهنده این باشد که فرد دچار استرس بالایی است. دکتر کایل ازبورن که یک روان شناس بالینی در بیمارستان روانکاوی آنکورا رد فیلادلفیای آمریکا فعالیت می کند می گوید: استرس و کیفیت خواب ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. بدین صورت که استرس کیفیت خواب را پایین می آورد و کیفیت پایین خواب باعث بدتر شدن استرس می شود.
وقتی فرد دچار استرس می شود بدن او هورمون کورتیزول ترشح می کند که یک هورمون حیاتی در نحوه مدیریت واکنش بدن به استرس است. کورتیزول علاوه بر کنترل چرخه خواب- بیداری ، به فرد در منظم سازی متابولیسم و کاهش التهاب یاری می رساند.
افزایش حجم کورتیزول در بدن فرد یا استرس مزمن می تواند باعث اختلال در پروسه های بالا شود و در نتیجه باعث التهاب، درد مزمن، اضطراب، افسردگی و حتی تشدید آلزایمر و پارکینسون شود.
ارتباط بین استرس و خواب هم چنین باعث اختلال در تولید ملاتونین در بدن می شود و این هورمونی است که به بدن شما کمک می کند تا خواب خوبی داشته باشید. کاهش حجم ملاتونین در بدن شما می تواند باعث بروز اختلالاتی مثل بی خوابی شود.
کارشناسان میگویند: خوابیدن به پهلو در حالت کلی بهترین شیوه برای خوابیدن است.اما در هنگام استرس این امکان وجود دارد که شما حالتهایی مانند فلامینگو و یا کوه نورد به خود بگیرید.
حالا در این جا دکتر ازبورن وضعیت های خوابیدنی را که نشان دهنده وجود استرس در بدن یا ذهن شماست لیست کرده است:
این وضعیت برای اتلاق به فردی به کار میرود که مانند یک مومیایی به پشت خود دراز کشیده است در حالی که پاهایش کاملا کشیده است و دستانش به صورت ضربدری روی سینه اش قرار گرفته است. در حالی که وضعیت خواب به شکل مومیایی میتواند به کاهش خروپف و آپنه کمک کند و نیز شرایط سلامت ستون فقرات شما را بهبود بخشد، اما در عین حال میتواند نشان دهنده این واقعیت باشد که شما احساس اضطراب و ناامیدی میکنید. وضعیت دستان شما در حالت مومیایی نشان دهندهی تلاش ناخودآگاه بدن شما برای محافظت از خودش است.
درخت نورد
این وضعیت که باعنوان وضعیت «پهن شده» هم شناخته میشود بدین صورت است که شما بر روی شکم خود دراز میکشید و دستانتان به کنار بدن با زاویه ۹۰ درجه کشیده شده و پاهایتان هم با فاصله از هم قرار گرفتهاند. گاهی اوقات استرس پنهان میتواند باعث تنش عضلانی شود که این خود پیدا کردن وضعیت مناسب خوابیدن را برای شما دشوار میسازد و شما را وادار میکند روی شکم خود بخوابید.
این شیوه خوابیدن میتواند باعث بدتر شدن خروپف، آپنه و درد گردن و کمر شود. دکتر مایکل بروس روانشناس بالینی این گونه توضیح میدهد: خوابیدن بر روی شکم میتواند ضرر زیادی برای کمر و گردن شما داشته باشد و درد در آن مناطق را شدیدتر سازد.
این بدان علت است که وقتی شما دست و پای خود را میکشید در حالی که به روی شکم دراز کشیدهاید عملا ستون فقرات و گردن شما نمیتوانند در یک راستا قرار گیرند. گردن شما در یک زاویه قایمه نسبت به بدن شما قرار میگیرد و بالش هم گردن را رو به بالا میگیرد.
این دقیقا باعث کشیدگی و درد در گردن شما میشود. خوابیدن بر روی شکم باعث ایجاد انحنا در ستون فقرات شما میشود. این شیوه خوابیدن همچنین باعث میشود شما صورت خودتان را روی بالش فشار دهید و این سبب میشود پوست صورت شما دارای چین و چروک بیشتری شود و علایم پیری زودتر بر صورت شما آشکار شود. علاوه بر این خوابیدن در وضعیتی که دستان خود را بالای سر خود قرار میدهید این مسبب کرختی و مورمور شدن دستان شما میشود و این به علت فشار بر روی اعصاب شما است.
بالش پشته کن
گرچه گذاشتن بیش از یک بالش زیر سر میتواند سبب احساس آرامش بیشتر شود و به افراد مبتلا به ریفلاکس معده کمک کند. اما این کار میتواند مسبب استرس، خستگی و کاهش سلامت ذهنی شود. بالابردن بیش از اندازه سرتان و یا استفاده از بالشهای زیاد باعث درد گردن میشود که کیفیت خواب شما را کاهش میدهد و باعث بروز ناراحتی میشود. خواب کم کیفیت در شب باعث افزایش خستگی و کمبود انرژی میشود که در بلندمدت میتواند باعث خشم و کاشه سلامت ذهنی شود.
علاوه بر این کم خوابی در بلند مدت میتواند مسبب بیماریهای فراوانی شود که از آن جملهاند: چاقی، دیابت و بیماریهای قلبی و نیز صدمه به دستگاه ایمنی و کاهش قدرت درک. تحقیقات نشان میدهد که برای خوابیدن استفاده از یک بالش مناسب است و توصیه میشود، زیرا با این کار سر شما فقط کمی بالاتر از سطح بدنتان قرار میگیرد و. سر و گردن شما در یک راستا قرار میگیرند.
وضعیت جنینی
این وضعیت به حالتی اطلاق میشود که فرد به پهلو میخوابد و پاهایش را تا کرده است و با دستانش پاهای خود را بغل کرده است و پاها را نزدیک به سینه خود قرار میدهد. این دقیقا همانند وضعیت جنین در رحم مادر است. این حالت گرچه باعث بهبود چرخش خود در بدن میشود، اما میتواند نشان دهنده استرس و حساسیت باشد.
بدن ما در مواجه با استرس زیاد به طور طبیعی سعی میکنند با وضعیت جنینی گرفتن به خود آرامش دهد. طبق ادعای دکتر آرتی گراور از مرکز پزشکی تافتس در بوستون آمریکا میگوید: خوابیدن در وضعیت جنینی نشان دهنده این است که فرد به استرس و اضطراب مبتلاست و نیاز به احساس راحتی دارد. هرچند این وضعیت همچنین میتواند باعث درد زانو شود، زیرا رباطهای کنار زانو و مفصل ران متورم میشوند که علتش خم شدگی مفاصل است.
فلامینگو
این وضعیت خوابیدن مربوط به وقتی است که فرد بر روی پشتش میخوابد و یکی از پاهایش خم شده است و به سمت بدن کشیده شده است در حالی که پای دیگر مستقیم و راست است دقیقا مانند خوابیدن فلامینگو در حیات وحش.
هرچند برخی از مردم ممکن است در این وضعیت خوابیدن احساس راحتی و آرامش داشته باشند، زیرا این وضعیت خوابیدن باعث تنظیم شدن شکل ستون فقرات شما و کاهش فشار بر روی نواحی بخصوصی از بدن شما میشود، اما کارشناسان بر این باور هستند که این وضعیت خوابیدن باعث افزایش استرس و فعالیت دستگاه عصبی شما میشود.
هرچند شواهد علمی محدودی برای حمایت از این ادعا وجود دارد. خوابیدن به پشت به طور بالقوه مسبب بروز خروپف و آپنه میشود و گاهی اوقات ممکن است مسبب ریفلاکس معده شود. دکتر لوییس کران که یک تخصص امور خواب است میگوید: من خیلی از افراد را میشناسم که این شیوه خوابیدن را بسیار آرامش بخش و راحت میدانند، زیرا در این وضعیت وزن چندانی روی مفاصل شما وارد نمیشود. خوابیدن بر پشت به این معناست که زبان و فک مجاری تنفسی شما را دچار مشکل کند و در نتیجه فرد بیشتر خروپف کند.
