En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۳ دلیل علمی برای اینکه همین امروز عینک آفتابی بزنید!

تابستان فقط فصل گرما نیست؛ چشمان شما زیر تیغ اشعه‌های خورشید قرار می‌گیرند! استفاده از عینک آفتابی فقط برای زیبایی نیست؛ بلکه راهی حیاتی برای پیشگیری از آسیب‌های چشمی، خستگی بینایی و بیماری‌های خطرناک است. اگر هنوز عینک UV ندارید، وقت آن رسیده که تجدیدنظر کنید.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۴۶
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۴:۳۰ 22 August 2025
|
443 بازدید

به گزارش تابناک؛ با افزایش شدت نور خورشید در روز‌های تابستان، مراقبت از چشم‌ها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند. عینک‌های آفتابی با محافظت کامل در برابر اشعه‌های مضر خورشید (UVA و UVB)، به‌عنوان یکی از ضروری‌ترین وسایل سلامت‌محور شناخته می‌شوند.

در ادامه با ۳ دلیل قاطع برای استفاده روزمره از عینک آفتابی آشنا می‌شوید:

۱. محافظت در برابر اشعه ماوراءبنفش (UV):

اشعه‌های فرابنفش خورشید، به‌ویژه UVA و UVB، بدون عینک محافظ می‌توانند به ساختار‌های حساس چشم از جمله عدسی و شبکیه آسیب برسانند.

تحقیقات نشان داده‌اند که قرارگیری مداوم در معرض این اشعه‌ها خطر ابتلا به بیماری‌هایی نظیر:

آب‌مروارید (کاتاراکت)

دژنراسیون ماکولا (تباهی لکه زرد)

را افزایش می‌دهد.

استفاده از عینک آفتابی با فیلتر ۹۹ تا ۱۰۰ درصد UV، احتمال ابتلا به این بیماری‌ها را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

۲. کاهش خستگی و فشار چشم:

نور شدید خورشید، به‌ویژه هنگام رانندگی یا کار طولانی در فضای باز، باعث وارد شدن فشار به عضلات چشم و ایجاد احساس خستگی، سوزش و تاری دید می‌شود.

عینک آفتابی با کاهش شدت نور، تا ۲۰ درصد از خستگی چشمی می‌کاهد و در طولانی‌مدت، از بروز سردرد‌های ناشی از نور هم جلوگیری می‌کند.

۳. زمان و شرایط استفاده:

بهترین زمان استفاده از عینک آفتابی بین ساعات ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر است؛ یعنی زمانی که تابش UV در بیشترین حد ممکن است.

برچسب UV۴۰۰ روی عینک تضمین می‌کند که چشم شما در برابر اشعه‌های مضر کاملاً ایمن است.

استفاده از عینک‌های آفتابی بی‌کیفیت و تقلبی، نه‌تنها محافظ نیستند، بلکه با گشاد کردن مردمک چشم در برابر نور، آسیب اشعه‌ها را چند برابر می‌کنند.

اگر به سلامت چشمان خود اهمیت می‌دهید، استفاده از عینک آفتابی استاندارد با UV۴۰۰ نه یک انتخاب، بلکه یک الزام پزشکی است. تابستان را با دیدی شفاف‌تر و چشم‌هایی سالم‌تر تجربه کنید.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
عینک آفتابی تابستان اشعه خورشید
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
این خوراکی خوشمزه تابستانه بلای جان کبد شماست
تابستان داغ تهران
احیای دریاچه ارومیه به بن‌بست رسید!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YPy
tabnak.ir/005YPy