۳ دلیل علمی برای اینکه همین امروز عینک آفتابی بزنید!

به گزارش تابناک؛ با افزایش شدت نور خورشید در روزهای تابستان، مراقبت از چشمها بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند. عینکهای آفتابی با محافظت کامل در برابر اشعههای مضر خورشید (UVA و UVB)، بهعنوان یکی از ضروریترین وسایل سلامتمحور شناخته میشوند.
در ادامه با ۳ دلیل قاطع برای استفاده روزمره از عینک آفتابی آشنا میشوید:
۱. محافظت در برابر اشعه ماوراءبنفش (UV):
اشعههای فرابنفش خورشید، بهویژه UVA و UVB، بدون عینک محافظ میتوانند به ساختارهای حساس چشم از جمله عدسی و شبکیه آسیب برسانند.
تحقیقات نشان دادهاند که قرارگیری مداوم در معرض این اشعهها خطر ابتلا به بیماریهایی نظیر:
آبمروارید (کاتاراکت)
دژنراسیون ماکولا (تباهی لکه زرد)
را افزایش میدهد.
استفاده از عینک آفتابی با فیلتر ۹۹ تا ۱۰۰ درصد UV، احتمال ابتلا به این بیماریها را تا ۵۰ درصد کاهش میدهد.
۲. کاهش خستگی و فشار چشم:
نور شدید خورشید، بهویژه هنگام رانندگی یا کار طولانی در فضای باز، باعث وارد شدن فشار به عضلات چشم و ایجاد احساس خستگی، سوزش و تاری دید میشود.
عینک آفتابی با کاهش شدت نور، تا ۲۰ درصد از خستگی چشمی میکاهد و در طولانیمدت، از بروز سردردهای ناشی از نور هم جلوگیری میکند.
۳. زمان و شرایط استفاده:
بهترین زمان استفاده از عینک آفتابی بین ساعات ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر است؛ یعنی زمانی که تابش UV در بیشترین حد ممکن است.
برچسب UV۴۰۰ روی عینک تضمین میکند که چشم شما در برابر اشعههای مضر کاملاً ایمن است.
استفاده از عینکهای آفتابی بیکیفیت و تقلبی، نهتنها محافظ نیستند، بلکه با گشاد کردن مردمک چشم در برابر نور، آسیب اشعهها را چند برابر میکنند.
اگر به سلامت چشمان خود اهمیت میدهید، استفاده از عینک آفتابی استاندارد با UV۴۰۰ نه یک انتخاب، بلکه یک الزام پزشکی است. تابستان را با دیدی شفافتر و چشمهایی سالمتر تجربه کنید.
