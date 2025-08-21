En
بانک مرکزی: رمز ارز «بابک زنجانی» معتبر نیست

اگرچه به تازگی اعلام شده که بایک زنجانی بخشی از بدهی خود را به صورت رمز ارز می پردازد اما پیگیری ایرنا از بانک مرکزی نشان می دهد که رمز ارز او شخصی بود و از رمزارزهای معتبر نیست بنابراین مورد پذیرش این بانک قرار نگرفته است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۱ 21 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ به تازگی سخنگوی قوه قضاییه درباره بدهی بابک زنجانی به بانک مرکزی گفته است: در سال ۱۴۰۲ بابک زنجانی یک محموله‌ای را از طریق ضابط پرونده مرجع قضایی معرفی کرد که طبق نظرات کارشناس رسمی دادگستری ارزشی حدود ۱.۸ میلیارد دلار داشت و این محموله در حال حاضر در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: بانک محموله‌ای که از خارج وارد شد را پس از کارشناسی‌ پذیرفت همچنین قرار بود بانک مرکزی نسبت به فروش این محموله اقدام کند ولی بعد اعلام کرد که نمی‌تواند آن را بفروشد که مقرر شد زمانی که به فروش رفت مبلغ آن نقدا به بانک پرداخت شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر این محکوم علیه مبلغ ۱۵ میلیون دلار نیز به صورت واریز نقدی در قالب رمز ارز به حساب بانک مرکزی واریز کرده است.

جهانگیر اظهار کرد: براساس توافقی که محکوم علیه با بانک مرکزی داشته مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار در قالب رمز ارز به حساب امانی واریز کرده که موضوع در حال بررسی و در حال انجام توافقات نهایی با بانک مرکزی است البته اعتبار رمز ارزها منوط به تایید نهایی بانک مرکزی است.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی اردیبهشت ماه امسال درباره تهاتر بدهی ۱.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی با محموله نیکل را رد کرد و اینگونه توضیح داد: از دو سال گذشته نیکل‌ها در خزانه بانک مرکزی قرار دارد و از همان ابتدا توافق این بود که زنجانی این محموله را بفروشد و بدهی با بانک مرکزی را تسویه کند.

فرزین درباره ابهامات نسبت به عیار پایین نیکل‌ها یا تقلبی بودن آن اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد و از بابک زنجانی خواسته‌ایم که نیکل‌ها را بفروشد و طلب ما را بدهد.

درباره رمزارزهای بابک زنجانی نیز پیگیری ایرنا از بانک مرکزی نشان می دهد هر چند زنجانی پیشنهاد تسویه بدهی به بانک مرکزی با رمز ارز شخصی خود معادل ۱.۶ میلیارد دلار را داده اما رییس کل بانک مرکزی در همان زمان این پیشنهاد تهاتر بدهی با رمزارز زنجانی را نپذیرفت و به قوه قضاییه و تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اعلام کرده که رمز ارز زنجانی مورد تایید نیست.

همچنین سه ماه پیش هم فرزین در مصاحبه با خبرنگاران به این موضوع تاکید و اعلام کرد که رمزارز شخصی زنجانی را نپذیرفته است.

