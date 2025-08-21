سرافراز: «نفوذی اعظم» در سطوح بالای نظام است

محمد سرافراز گفت: «اگر بخواهد نفوذی در این حکومت صورت بگیرد از طریق همین نهاد‌های امنیتی و همین‌هایی است که پرچم شعارهای تند حزب‌اللهی را در دست می‌گیرند و خودشان را به نظام حکمرانی نزدیک می‌کنند. کسانی که با نسبت دادن درز اطلاعات به واتس‌اپ، درباره نفوذ آدرس غلط دادند.»

محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما گفت «نفوذی اعظم در کشور وجود دارد و بدون یک نفوذی در سطوح بالای امنیتی کشور امکان نداشت این اتفاقات بیفتد.»

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، وی گفت «موساد این جنگ را رهبری می‌کرد. در همان ساعت‌های اولیه بزرگترین ضربات را از داخل کشور خوردیم، نه این که هواپیما از اسرائیل بلند شود و بیاید در اینجا [اهداف]را بزند. نیرو‌هایی بودند که در داخل کشور آموزش دیده بودند و کماندو بودند و حضور داشتند و آمدند از طریق پهپاد‌ها و موشک‌هایی که در داخل کشور وجود داشت سران سپاه را ترور کردند و تمام رادار‌های کشور را از بین بردند.»

محمد سرافراز گفت: «کسانی که با نسبت دادن درز اطلاعات به واتس‌اپ، درباره نفوذ آدرس غلط دادند، باید پاسخگو باشند و باید سراغ همین‌ها می‌رفتند.»

رئیس پیشین صداوسیما در بخش دیگری از سخنان خود، مدل نفوذ در ایران را مطابق خواست آمریکا دانست و با روایت اتفاقاتی در زمان رهبری یوسیپ بروز تیتو، رهبر کشور یوگوسلاوی سابق گفت: «در زمان تیتو روس‌ها گفتند که در سطوح بالای دولت یوگوسلاوی نفوذی وجود دارد و تیتو هرچه کرد نتوانست کشف کند و روس‌ها گفتند که نخست‌وزیر یوگوسلاوی عامل سازمان سیا است.»

محمد سرفراز با بیان به این که ماموریت این نخست‌وزیر یوگوسلاوی سابق این بود که هرکسی که مناسب سمتی بود را از آن منصب برکنار می‌کرد و شخص دیگری را جای او می‌گذاشت، افزود: «این اتفاقی است که برای کشور ما افتاده است و این مجلس و دولتی که شکل گرفت، بر اساس همین مدل بوده و نوع حکمرانی ما که حکومت ضعیف، ناکارآمد و با نارضایتی مردم است، این طور شکل گرفته و آمریکا هم نسبت به آن رضایت داشته است.»

رئیس اسبق سازمان صداوسیما تاکید کرد: «من در آذرماه سال گذشته در مصاحبه‌ای که کردم همین شرایط امروز را پیش‌بینی کرده بودم گفتم ما با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و داخلی مواجه هستیم در عین حال اسرائیل می‌خواهد حمله کند، در عین حال ترامپ آمده و تحت فشار قرار می‌دهد ایران را، در عین حال اروپایی‌ها دنبال مکانیسم‌ماشه و اسنپ بک هستند و اینها وقتی به هم تقاطع پیدا می‌کند و تجمیع می‌شود ما به نقطه خطرناکی می‌رسیم و باید راه چاره بیاندیشیم.»

وی افزود: «آن موقع من گفتم ولی راه چاره‌ای نیندیشیدند برای این و ما قدم به قدم به این مرحله نزدیک شدیم.»