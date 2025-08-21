عیادت وزیر بهداشت از سیدمحمد خاتمی

به گزارش تابناک به نقل از ابرنا؛ حجتالاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی صبح روز چهارشنبه ۲۹ مرداد به دلیل نارسایی قلبی در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شد و تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارد.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه علی جعفریان مشاور عالی خود با حضور در بیمارستان از وی عیادت کردند و روند درمانی و حال عمومی وی را جویا شدند.
علاوه بر وزیر بهداشت، چهرههای سیاسی و اجرایی از جمله محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور و محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، سید کمال خرازی رئیس شورای روابط خارجی که در دولت خاتمی وزیر امور خارجه بود و علی عبدالعلیزاده نماینده رییس جمهور در امور اقتصاد دریامحور که در دولت خاتمی وزیر مسکن بود نیز با حضور در بیمارستان از آقای خاتمی عیادت کردهاند.
