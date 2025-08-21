En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عیادت وزیر بهداشت از سیدمحمد خاتمی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران عیادت کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۱۴
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵ 21 August 2025
|
5569 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ابرنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی صبح روز چهارشنبه ۲۹ مرداد به دلیل نارسایی قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه علی جعفریان مشاور عالی خود با حضور در بیمارستان از وی عیادت کردند و روند درمانی و حال عمومی وی را جویا شدند.

علاوه بر وزیر بهداشت، چهره‌های سیاسی و اجرایی از جمله محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، سید کمال خرازی رئیس شورای روابط خارجی که در دولت خاتمی وزیر امور خارجه بود و علی عبدالعلی‌زاده نماینده رییس جمهور در امور اقتصاد دریامحور که در دولت خاتمی وزیر مسکن بود نیز با حضور در بیمارستان از آقای خاتمی عیادت کرده‌اند.

 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
وزیر بهداشت ظفرقندی سیدمحمد خاتمی
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شکایت از وزیر دولت پزشکیان، به کمیسیون اصل ۹۰ رفت
تماس نمایندگان آیات‌عظام وحیدخراسانی و سیستانی با سیدمحمد خاتمی
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005YPS
tabnak.ir/005YPS