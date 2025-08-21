بررسی ابعاد مداخله طالبان در کاهش حقابه مشهد در مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه ای در ارتباط با بررسی مسائل مربوط به سد دوستی مشهد در این کمیسیون در روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش تابناک، براساس آمار ارائه شده توسط شرکت مدیریت منابع آب مشهد، مهمترین منبع آب شرب این شهر یعنی سد دوستی به حجم مرده رسیده و فقط به میزان نصف سال گذشته آب دارد که دلیل اصلی آن آب‌گیری سد پاشدان در هرات است.

سد دوستی در مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد و از هریرود و بعضی رودخانه‌های دیگر تغذیه می‌شود اما با اقدام طالبان در اردیبهشت سال گذشته که فرمان آب‌گیری سد پاشدان از هریرود را داد، جریان طبیعی آب به سد دوستی قطع و به سوی سد پاشدان منحرف شد.

این دومین ضربه‌ای است که حکومت خودخوانده طالبان در زمینه آب به مردم شرق کشورمان می‌زند.

اولین ضربه را مردم سیستان و بلوچستان با خودداری طالبان از دادن سهمیه قانونی ایران از آب هیرمند متحمل شدند.

در همین راستا در ارتباط با موضوع سد دوستی مشهد، اسماعیل کوثری؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار پارلمانی تابناک گفت: در حال بررسی مسائل امنیتی و مرزی در شمال‌ غرب کشور هستیم.

وی افزود: از روز دوشنبه جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد که در آن، موضوع سد دوستی مشهد و حقابه ایران نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.