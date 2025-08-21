صادق ضیاییان درباره وضعیت جوی مناطق کوهستانی کشور برای پنجشنبه و جمعه (٣٠ و ٣١ مرداد) اظهار کرد: در این مدت استقرار جوی غالبا پایدار در بیشتر مناطق کوهستانی همراه با وزش باد و برای قلل و خط الرأس‌های مرتفع گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، شرایط هوای مناطق کوهستانی کشور را برای دو روز آینده پیش‌بینی کرد و با اشاره به شدت بارش در ارتفاعات گلستان و شرق مازندران از احتمال جاری شدن سیلاب و رواناب به مناطق پایین دست خبر داد.

خطر گرمازدگی در مناطق جنوبی

وی ادامه داد: در این مدت تداوم گرمای هوا نیز به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور مورد انتظار خواهد بود که این شرایط همراه با قرارگرفتن در معرض تابش مستقیم خورشید، خطر گرمازدگی را نیز تشدید خواهد کرد.

رگبار گاهی شدید از ارتفاعات البرز تا جنوب شرق کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: وقوع رگبار‌های موقتی و پراکنده، رعدوبرق و احتمال تگرگ در ساعت‌های بعدازظهر در ارتفاعات البرز به‌ویژه دامنه‌های شمالی البرز غربی و البرز شرقی، جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان دور از انتظار نیست و گاهی رگبار‌های موقتی شدید خواهد بود.

وقوع سیلاب در ارتفاعات گلستان و مازندران

وی تاکید کرد: شدت بارش‌ها در ارتفاعات گلستان و شرق مازندران موجب جاری شدن سیلاب و رواناب به پایین دست می‌شود و بر همین اساس باید از قرار گرفتن در مکان‌های ناامن در شرایط وقوع صاعقه و تگرگ اجتناب کرد همچنین شرایط جوی برای دره‌نوردی به‌ویژه در محدوده البرز شرقی نیز مساعد نیست چرا که در این ناحیه نیز به سبب وقوع بارش‌های رگباری در بالادست حوضه آبریز و جاری شدن سیلاب و روان آب به درون دره‌ها امکان پذیر و مخاطره آمیز است.

هوای ارتفاعات تهران در دو روز آینده

ضیاییان در پایان وضعیت جوی ارتفاعات شمال تهران را طی دو روز آینده پیش‌بینی کرد و گفت: پنجشنبه و جمعه (۳۰ و ۳۱ مردادماه) آسمان اوایل روز صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود که در قله‌ها و خط الرأس‌هاای مرتفع گاهی شدیدتر پیش‌بینی می‌شود البته ارتفاعات شمال تهران به‌تدریج با افزایش ابر و سرعت باد نیز همراه خواهد شد.