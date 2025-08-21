متهم کلاهبردار ۳۶ هزار دلاری به کشور مسترد شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سردار مجید کریمی رئیس پلیس بینالملل فراجا اظهار داشت: بر اساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: این متهم که از طریق صرافی ارز دیجیتال موفق به کلاهبرداری از شهروندان به مبلغ ۳۶ هزار دلار شده بود متواری و به صورت غیر مجاز از کشور خارج میشود.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بینالملل فراجا با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.
سردار کریمی با اشاره به تلاشهای بی وقفه صورت گرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، مشخص شد، متهم کشور همسایه محل اختفای اولیه را به مقصد یکی از کشورهای دیگر ترک میکند و در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، در کشور ثالث دستگیر میشود.
رئیس پلیس بینالملل فراجا در پایان بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بینالملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضائی مربوطه گردید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.