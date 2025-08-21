En
هشدار ایران درباره ماجراجویی خطرناک آمریکا در کارائیب

وزارت خارجه ایران تهدید آمریکا به استفاده از زور علیه ونزوئلا را محکوم کرد و درباره تبعات خطرناک ماجراجویی‌ بر صلح و امنیت منطقه کارائیب هشدار داد.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۵ 21 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، تهدید آمریکا به استفاده از زور علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا را محکوم کرد و نسبت به آثار و تبعات خطرناک ماجراجویی‌های آمریکا بر صلح و امنیت منطقه کارائیب هشدار داد.

در این بیانیه آمده است: این اقدامات آمریکا که ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه و غیرقانونی این کشور در قبال ملت ونزوئلاست، نقض فاحش منشور سازمان ملل به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ مبنی بر منع توسل به زور یا تهدید علیه کشور‌های مستقل بوده و نشانه آشکار بی‌توجهی فزاینده هیات‌حاکمه آمریکا نسبت به قواعد و هنجار‌های بنیادین حقوق بین‌الملل است.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: جمهوری اسلامی ایران با یادآوری اصول بنیادین منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و نیز ممنوعیت توسل به زور علیه کشور‌های مستقل، با ملت و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا اعلام همبستگی کرده و بر ضرورت توجه فوری شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد به وضعیت بالقوه خطرناک و تهدیدکننده صلح در منطقه کارائیب تاکید می‌کند.

پیش از این رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده بود که ایالات متحده ظرف ۳۶ ساعت آینده سه ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده آگیس را به آب‌های ونزوئلا اعزام خواهد کرد تا با آنچه واشنگتن «تهدید کارتل‌های مواد مخدر» می‌داند، مقابله کند.

یک مقام آمریکایی دیگر که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که علاوه بر ۴۰۰۰ ملوان و تفنگدار دریایی در منطقه کارائیب جنوبی، چندین هواپیمای جاسوسی P-۸، کشتی‌های جنگی و حداقل یک زیردریایی تهاجمی نیز مستقر خواهند شد.

کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
