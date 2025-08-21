En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت جدید طلا و سکه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴

قیمت طلا و سکه در بازار تهران اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۹۱
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۵ 21 August 2025
|
439 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۸۵ میلیون تومان قرار دارد.

بازار طلا در حالی وارد روز پنج‌شنبه، ۳۰ مردادماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۷ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان قیمت پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸عیار در طول ۲۴ ساعت گذشته افزایش ۱۴۲ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده است.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم با افزایش ۵۹۱ هزار تومانی به نرخ ۳۳ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان رسیده است.

هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۸۹ هزار تومان افزایش قیمت داشت و در حدود ۱۰ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. هر گرم طلای دست دوم نیز با افزایش ۱۴۰ تومانی، ۷ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.

سکه ۸۵ میلیون تومان شد

در این میان،  بازار سکه در حالی وارد روز پنج‌شنبه، ۳۰ مردادماه شد که سکه در کانال ۸۵ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۸۵ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان دیده می‌شود که افزایش یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز با افزایش یک میلیون و ۹۰ هزار تومانی، ۷۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان شده است. نیم‌سکه، اما ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده که ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

ربع‌سکه هم ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورده که از افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت برخوردار بوده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دیده می‌شود.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
طلا سکه بازار
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه امروز شنبه ۲۵ مرداد
قیمت طلا در بازار امروز 29 مردادماه
کاهش بیش از ۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
ترمز طلا و سکه کشیده شد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
جادوی سیاه سینما و بهانه غزه برای نمایش مظلومیت یهود/اشک‌های سرباز اسرائیلی می‌بارد!  (۷۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005YP5
tabnak.ir/005YP5