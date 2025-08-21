قیمت جدید طلا و سکه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۸۵ میلیون تومان قرار دارد.

بازار طلا در حالی وارد روز پنج‌شنبه، ۳۰ مردادماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۷ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان قیمت پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸عیار در طول ۲۴ ساعت گذشته افزایش ۱۴۲ هزار تومانی قیمت را تجربه کرده است.

هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم با افزایش ۵۹۱ هزار تومانی به نرخ ۳۳ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان رسیده است.

هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱۸۹ هزار تومان افزایش قیمت داشت و در حدود ۱۰ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. هر گرم طلای دست دوم نیز با افزایش ۱۴۰ تومانی، ۷ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان در بازار قیمت‌گذاری شده است.

سکه ۸۵ میلیون تومان شد

در این میان، بازار سکه در حالی وارد روز پنج‌شنبه، ۳۰ مردادماه شد که سکه در کانال ۸۵ میلیون تومان قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۸۵ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان دیده می‌شود که افزایش یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومانی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان می‌دهد.

قیمت هر قطعه سکه‌بهار آزادی نیز با افزایش یک میلیون و ۹۰ هزار تومانی، ۷۷ میلیون و ۸۰ هزار تومان شده است. نیم‌سکه، اما ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده که ۳۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

ربع‌سکه هم ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورده که از افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت برخوردار بوده است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دیده می‌شود.