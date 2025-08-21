به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل دریافت نتایج آزمایشهای غیرعادی در نمونهبرداری آب در کیبوتص «رامات هَکوبش» در منطقه شارون، جوشاندن آب الزامی است.
نخستوزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو ۲۲ مرداد در پیامی ویدئویی خطاب به مردم ایران گفته بود مردم ایران در این تابستان گرم، آب تمیز و سرد برای فرزندان خود ندارند...خبر خوب این است که «اسرائیل پیشرفتهترین کشور در زمینه بازیافت آب» است و ما «۹۰ درصد از فاضلاب خود را بازیافت میکنیم.»
درحالیکه در رسانهها هیچ دلیلی برای این آلودگی مطرح نشده است، بر اساس این بیانیه، ساکنان این منطقه باید آب را پیش از نوشیدن، پختوپز، آمادهسازی دارو و مسواکزدن بجوشانند و این دستورالعمل «تا اطلاع ثانوی» معتبر خواهد بود.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.