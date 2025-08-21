درحالی‌که بنیامین نتانیاهو به مردم ایران وعده کمک در «بازیافت آب» می‌دهد، استفاده از آب جوشیده در مناطقی از اسرائیل الزامی شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اعلام کرد که به دلیل دریافت نتایج آزمایش‌های غیرعادی در نمونه‌برداری آب در کیبوتص «رامات هَکوبش» در منطقه شارون، جوشاندن آب الزامی است.

نخست‌وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو ۲۲ مرداد در پیامی ویدئویی خطاب به مردم ایران گفته بود مردم ایران در این تابستان گرم، آب تمیز و سرد برای فرزندان خود ندارند...خبر خوب این است که «اسرائیل پیشرفته‌ترین کشور در زمینه بازیافت آب» است و ما «۹۰ درصد از فاضلاب خود را بازیافت می‌کنیم.»