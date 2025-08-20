En
آذری جهرمی فوتبالی‌های دولت روحانی را لو داد

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوم حسن روحانی با صراحت گفت اسحاق جهانگیری طرفدار استقلال بود و مسعود سلطانی فر به پرسپولیس علاقه داشت.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۵ 20 August 2025
به گزارش تابناک، محمد جواد آذری جهرمی جوان‌ترین عضو کابینه دوم حسن روحانی بود که به مدت ۴ سال صندلی وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات را در آن دولت مال خود کرده بود. 

وی که به شدت فوتبالدوست بوده و علاقه خود را به پرسپولیس هم اصلاً کتمان نمی‌کرد، طی مصاحبه‌ای با صراحت گفت در کابینه حسن روحانی فراد سرشناس طرفدار استقلال هم بودند که از جمله آنها می‌توان به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و محمد باقر نوبخت اشاره کرد.

او همچنین شایعه پرسپولیسی بودن مسعود سلطانی فر را با صراحت تایید کرد و گفت: «بله! آقای سلطانی فر وزیر سابق ورزش و جوانان پرسپولیسی بود ولی انصافاً هیچ کمک خارج از ضابطه قانونی به پرسپولیس نکرد و در قهرمانی های  این تیم نقش نداشت. ایشان حتی گاهی اوقات برای حل مشکلات این دو تیم قضایای مربوط به استقلال را به مراتب جدی‌تر دنبال می‌کرد.»

وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات به کرخوانی خود برای استقلال در بهار امسال نیز اشاره کرد و ادامه داد: «این کری‌ها در فوتبال وجود دارد. من یک حرفی زدم و آقای آرش رضاوند بازیکن آن زمان استقلال هم در فینال جام حذفی جواب داد. البته تعداد زیادی از پیشکسوتان و هواداران استقلال هم جوابم را دادند.»

