En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرونده جنایی عجیب: ۲۸ سال زندان برای تجاوز در خواب!

مردی در سال ۲۰۲۵ به شکلی عجیب تنها به دلیل خواب دیدن یک زن به ۲۸ سال زندان محکوم شد و این حکم واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۵۹
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۳ 20 August 2025
|
3 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، در یکی از عجیب‌ترین خبرهای سال ۲۰۲۵، مردی به مدت ۲۸ سال روانه زندان شد؛ آن هم نه به دلیل ارتکاب جرم واقعی، بلکه صرفاً به این خاطر که یک زن در خواب دیده بود وی به او تجاوز کرده است.

این خبر با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد و بسیاری آن را نمونه‌ای تکان‌دهنده از بی‌عدالتی و ضعف سیستم قضایی دانستند. کاربران با انتشار پیام‌های اعتراضی نوشتند که "چگونه ممکن است رؤیای یک فرد مبنای صدور حکم سنگین ۲۸ سال زندان شود؟"

این ماجرا اکنون به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات حقوقی و اجتماعی تبدیل شده و انتظار می‌رود فشار افکار عمومی منجر به بازنگری جدی در روند دادرسی این پرونده شود.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
پرونده قضایی محکومیت تجاور خواب دیدن شکایت صدور حکم خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادعاهای دختری که بارها از پسران به اتهام تجاوز شکایت کرد
هدبند جدیدی که خواب دیدن را کنترل می‌کند!
عجیب‌ترین یافته‌های علمی درباره خواب که ذهن شما را متحیر می‌کند!
دو متهم به تجاوز به دختر جوان از اعدام نجات یافتند
معمای تجاوز مرد مسافرکش به چهار زن در خودرو
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YOZ
tabnak.ir/005YOZ