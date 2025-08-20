پرونده جنایی عجیب: ۲۸ سال زندان برای تجاوز در خواب!

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، در یکی از عجیبترین خبرهای سال ۲۰۲۵، مردی به مدت ۲۸ سال روانه زندان شد؛ آن هم نه به دلیل ارتکاب جرم واقعی، بلکه صرفاً به این خاطر که یک زن در خواب دیده بود وی به او تجاوز کرده است.
این خبر با واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی همراه شد و بسیاری آن را نمونهای تکاندهنده از بیعدالتی و ضعف سیستم قضایی دانستند. کاربران با انتشار پیامهای اعتراضی نوشتند که "چگونه ممکن است رؤیای یک فرد مبنای صدور حکم سنگین ۲۸ سال زندان شود؟"
این ماجرا اکنون به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوقی و اجتماعی تبدیل شده و انتظار میرود فشار افکار عمومی منجر به بازنگری جدی در روند دادرسی این پرونده شود.
