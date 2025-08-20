شکایت جدید پرسپولیس از تراکتور و بیرانوند

باشگاه پرسپولیس، شکایت خود از علیرضا بیرانوند و باشگاه تراکتور مبنی بر «اغوای بازیکن» را رسماً در دادگاه عالی ورزش (CAS) به ثبت رساند.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران در رأی نهایی خود، تراکتور را از اتهام اغوا در پرونده فسخ غیر موجه علیرضا بیرانوند مبرا دانسته بود، در حالی که رأی به محرومیت چهار ماهه بیرانوند و پرداخت غرامت توسط او و باشگاه تراکتور داده بود.

باشگاه پرسپولیس برای احقاق حق خود و با هدف روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده، تصمیم به طرح شکایت علیه تراکتور و بیرانوند در CAS کرد.

ثبت این شکایت در دادگاه عالی ورزش، بیانگر پیگیری حقوقی از سوی باشگاه و همچنین تلاشی برای کمک به اجرای قانون حفاظت از قراردادها در فوتبال ایران است.