بازار سرمایه در پایان مردادماه عملکرد ضعیف خود را با ادامه روند نزولی شاخص کل، شکلگیری صفهای فروش و خروج پول حقیقی تکمیل کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در آخرین روز معاملاتی هفته و ماه، شاخص کل بورس ۱۹ هزار واحد کاهش یافت و به سطح ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار واحد رسید. این رقم در مقایسه با پایان تیرماه نشاندهنده ریزش ۳۶۹ هزار واحدی است و بازدهی یکماهه بورس در پنجمین ماه سال را به منفی ۱۳ درصد رسانده است.
نگاهی به روند سهماهه بازار نیز حاکی از کاهش شدید شاخص است. شاخص بورس در پایان اردیبهشت ماه به قله ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار واحد رسیده بود و ریزش سه ماهه، بازدهی منفی ۲۴ درصدی را برای سرمایهگذاران رقم زده است. این آمار، ادامه بازدهی منفی هفتهها و ماههای اخیر را تأیید میکند و هشداردهنده تداوم فشار بر بازار سرمایه است.
بیشترین خروج پول از کدام گروه های بورسی؟
بررسی جریان نقدینگی نشان میدهد بیشترین خروج پول حقیقی طی هفته گذشته مربوط به گروههای بانکی، صندوقها، فلزات، چندرشتهایها، خودرو و دارویی بوده است که بیش از هزار میلیارد تومان از این گروهها خارج شده است.
در سطح ماهانه نیز گروههای بانکی، صندوق، خودرویی، نفتی، فلزات و شیمیایی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را تجربه کردهاند؛ به طوری که مجموع نقدینگی خارج شده از این گروهها طی مردادماه از ۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
ریزش ارزش دلاری بورس در تابستان داغ
شکلگیری صفهای فروش و خروج گسترده نقدینگی در هفتههای اخیر، ارزش دلاری بورس را به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش داده است. این رقم فاصله معناداری با اهداف ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری دارد که حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس، آن را پیشتر مطرح کرده بود. با توجه به روند کنونی بورس و برنامههای ناکارآمد سازمان بورس و حمایتهای وزیر اقتصاد از تداوم مدیریت صیدی، دستیابی به هدف جشن ۵۰۰ میلیارد دلاری بورس که پاییز سال گذشته اعلام شد، دشوار به نظر میرسد.
در مجموع، مردادماه با فشار فروش سنگین، خروج نقدینگی و کاهش شاخص همراه بود و نشان میدهد بازار سرمایه همچنان با چالشهای ساختاری مواجه است. ادامه این روند، نگرانیها نسبت به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و تضعیف ارزش دلاری بورس را تشدید کرده است و پرسشهای جدی درباره کارآمدی سیاستهای حمایتی سازمان بورس و وزارت اقتصاد در مواجهه با ریزش بازار ایجاد کرده است.
