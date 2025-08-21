En
بورس تهران مردادماه را با ریزش شاخص، صف‌های فروش و خروج گسترده پول به پایان رساند؛ روندی که فشار فروش و کاهش ارزش دلاری بورس را تشدید کرده و نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب بازار سرمایه است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۱ 21 August 2025
ناامیدی سهامداران از بی‌برنامگی مدنی‌زاده و صیدی/ «نحسی ۱۳» دامن بورسی‌ها را گرفت/ سقوط بورس ادامه دارد؟

بازار سرمایه در پایان مردادماه عملکرد ضعیف خود را با ادامه روند نزولی شاخص کل، شکل‌گیری صف‌های فروش و خروج پول حقیقی تکمیل کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در آخرین روز معاملاتی هفته و ماه، شاخص کل بورس ۱۹ هزار واحد کاهش یافت و به سطح ۲ میلیون و ۴۷۵ هزار واحد رسید. این رقم در مقایسه با پایان تیرماه نشان‌دهنده ریزش ۳۶۹ هزار واحدی است و بازدهی یک‌ماهه بورس در پنجمین ماه سال را به منفی ۱۳ درصد رسانده است.

نگاهی به روند سه‌ماهه بازار نیز حاکی از کاهش شدید شاخص است. شاخص بورس در پایان اردیبهشت ماه به قله ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار واحد رسیده بود و ریزش سه ماهه، بازدهی منفی ۲۴ درصدی را برای سرمایه‌گذاران رقم زده است. این آمار، ادامه بازدهی منفی هفته‌ها و ماه‌های اخیر را تأیید می‌کند و هشداردهنده تداوم فشار بر بازار سرمایه است.

بیشترین خروج پول از کدام گروه های بورسی؟

بررسی جریان نقدینگی نشان می‌دهد بیشترین خروج پول حقیقی طی هفته گذشته مربوط به گروه‌های بانکی، صندوق‌ها، فلزات، چندرشته‌ای‌ها، خودرو و دارویی بوده است که بیش از هزار میلیارد تومان از این گروه‌ها خارج شده است.

در سطح ماهانه نیز گروه‌های بانکی، صندوق، خودرویی، نفتی، فلزات و شیمیایی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را تجربه کرده‌اند؛ به طوری که مجموع نقدینگی خارج شده از این گروه‌ها طی مردادماه از ۸ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

ریزش ارزش دلاری بورس در تابستان داغ

شکل‌گیری صف‌های فروش و خروج گسترده نقدینگی در هفته‌های اخیر، ارزش دلاری بورس را به کمتر از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش داده است. این رقم فاصله معناداری با اهداف ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری دارد که حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، آن را پیش‌تر مطرح کرده بود. با توجه به روند کنونی بورس و برنامه‌های ناکارآمد سازمان بورس و حمایت‌های وزیر اقتصاد از تداوم مدیریت صیدی، دستیابی به هدف جشن ۵۰۰ میلیارد دلاری بورس که پاییز سال گذشته اعلام شد، دشوار به نظر می‌رسد.

در مجموع، مردادماه با فشار فروش سنگین، خروج نقدینگی و کاهش شاخص همراه بود و نشان می‌دهد بازار سرمایه همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه است. ادامه این روند، نگرانی‌ها نسبت به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تضعیف ارزش دلاری بورس را تشدید کرده است و پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سیاست‌های حمایتی سازمان بورس و وزارت اقتصاد در مواجهه با ریزش بازار ایجاد کرده است.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
4
پاسخ
املاک در تهران از بازار سرمایه خارج شده است و نقد شوندگی ندارد بازار تا مدت زیادی در رکود بسر می برد .
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
5
پاسخ
به نظرمن وزیر اقتصاد شدن در شرایط تحریم و نااطمینانی کشورمان کار بسیار خطرناک و دشواری بود برای همین نخبگان و مردان باتجربه و دوراندیش و زیرک مثل طیب نیا آن را نپذیرفتند. متاسفانه همتی با تجربه و کاردان هم که آن را پذیرفت و بورس در دوران او پیشرفت خوبی داشت با استیضاح عجوبانه مجلس روبه روشد و حتا حاضر نشدند حرفهایش را گوش کنند و فرصتی معقول به او بدهند . امثال مدنی زاده هم که فاقد تجربه اجرایی هستند اگر این پست را قبول کزدند بیشتز به خاطر دست و پا کردن یک رزومه قابل قبول برای اینده(مثل کاندیدای ریاست جمهوری شدن در اینده)است نه این که فکر می کردند می توانند کار چندانی در اقتصاد پیش ببرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
1
4
پاسخ
در کشور هر روز به تحریم ها اضافه می شود زیر سایه جنگ و انواع بی ثباتی ها در قوانین و اقتصاد هم زمان طلا و ارز بیش از 50 درصد افزایش قیمت از مرداد سال قبل تا کنون بیشتر مواد خوراکی نزدیک به 100 درصد افزایش قیمت بیشتر مواد اولیه و خام مانند سیمان و آهن و ..... بیش از 100 درصد افزایش قیمت با این وضعیت چرا با هزار بدبختی و اما و اگر در بورس سرمایه گذاری شود؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
دیروز لوبیا چیتی خریدم کیلو 480 تومن! کمرم درد گرفت از این فشار ولی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
2
9
پاسخ
هنوز صبر کنید مکانیزم ماشه فعال بشه حساب کار دستتون میاد
به کشور رحم کنید فرصت کمه
از خر شیطون پیاده بشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
چرا می ترسی ؟ نهایتش کره شمالی است، مگر مرده اند آنها؟! برای ما هم مشکلی پیش نخواهد آمد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
2
5
پاسخ
به زیر 2 میلیون خواهد رسید تا پایان تابستان
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
1
5
پاسخ
فقط مردم مواظب باشن در باتلاق بورس بیشتر فرو نرن هرچی مانده خارج کنند حتی اینا به مانده سرمایه های سوخته هم رحم نمیکنند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
5
پاسخ
اگر دریاچه ارومیه خوب شد، اگر آلودگی هوا کم شد، اگر گرانی متوقف شد، اگر کمبود برق و آب رفع شد، اگر ...، حال بورس هم خوب خواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
4
پاسخ
ببخشید الان کدوم بازار حالش خوبه!!؟
مسکن که بعد از جنگ فراموش شد و با این بی آبی خصوصا تهران به فنا رفت
ضمنا این بورس تمام اخبار منفی جنگ و پسا چنگ و مکانیسم ماشه و عیره رو پیش خور کرده با این افت دو ماهه اخیر
برنامه مذاکرت که اعلم بشه رشد میکنه
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
