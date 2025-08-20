پیرمرد چینی دلباخته دختر زاده هوش مصنوعی شد!

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ عشق یک پیرمرد ۷۵ساله چینی به یک آواتار تولید شده بوسیله هوش مصنوعی که به شکل دختری جوان بود، سبب شد تا وی تصمیم بگیرد همسرش را طلاق بدهد.

به نقل از پایگاه «quasa»، در دنیایی عجیب و غریب که هر روزه از تأثیرات رشد سریع هوش مصنوعی بر زندگی شخصی‌مان می‌شنویم، یک پیرمرد چینی ۷۵ساله از شانگهای بخاطر تصمیم برای طلاق همسری که دهه‌ها با او زندگی کرده بود، به سرخط اخبار بدل شد؛ اما البته نه بخاطر صرف تصمیم برای طلاق همسرش، بلکه به این خاطر که بجای همسرش عاشق دختری شده بود که زاده هوش مصنوعی بود!

بنابر این گزارش، این پیرمرد چینی که برخی رسانه‌ها نام او را «جیانگ» ذکر کرده‌اند، گفته شده عاشق تعاملات روزمره با یک آواتار به شکل دختر، درست شده به وسیله هوش مصنوعی شد؛ بی‌آنکه به صدای این دختر که شبیه به ربات بود و لب‌های او که به هنگام صحبت به شکل انسان تکان نمی‌خورد، توجهی داشته باشد؛ چرا که او فکر می‌کرد ارتباطش با این دختر واقعی است!

به نوشته این گزارش، این خبر که در رسانه‌های چین بسیار بازتاب داشته، نشانگری نوعی اپیدمی در خصوص «وابستگی احساسی» به آواتارهایی است که به وسیله هوش مصنوعی تولید می‌شوند.

شیفتگی این پیرمرد زمانی آغاز شد که وی شروع به چت کردن با همنشین و همدمی کرد که به وسیله هوش مصنوعی در یکی از برنامه‌های محبوب در چین تولید شده بود؛ برنامه‌ای که به افراد امکان تغییرات و شخصی‌سازی شریک و همدم مجازی خود را می‌دهد.

او که از پاسخهای با دقت این ربات هوش مصنوعی به شگفت آمده بود؛ هر روز مشتاقانه منتظر پیامهای شریک و همدم مجازی‌اش بود و افکار و آرزوهایش را با او در میان می‌گذاشت. به گفته یکی از اعضای خانواده این پیرمرد، او به این باور رسیده بود که هیچ کسی مانند این دختر او را درک نمی‌کند!

بنابر این گزارش، علاقه این پیرمرد چینی به این دختر زاده هوش مصنوعی به حدی پیش رفت که او سرانجام تصمیم گرفت تا به زندگی مشترک با همسرش پایان دهد و با طلاق همسرش، او و خانواده‌اش را بهت زده کند. او زمانی که همسرش بر سر او داد زد که چقدر وقت با تلفن همراهت وقت میگذرانی، خطاب به همسرش گفت دهه هاست که می‌خواهد او را طلاق بدهد!

البته در پایان ماجرا، فرزندان این پیرمرد سرانجام توانستند او را قانع کنند و به او توضیح بدهند که هوش مصنوعی چگونه کار می‌کند و عشق اینترنتی او در حقیقت وجود خارجی ندارد.

به نوشته این گزارش، این ماجرا، بخشی از یک پدیده بزرگتر است که اکنون در حال رواج در چین است؛ به طوری که چت بات‌های هوش مصنوعی در حال پر کردن خلأهای عاطفی میلیونها نفر، از جمله افراد سالمند و تنها هستند و برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با رشد و فزونی، در حال پیشنهاد همدم و شرکایی مجازی هستند که احساسات انسانی را شبیه‌سازی می‌کنند.